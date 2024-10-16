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Posted 16 октября, 11:50

Published 16 октября, 11:50

Modified 16 октября, 11:52

Updated 16 октября, 11:52

В Тюмени обсудили концепцию сквера в честь участников СВО. ФОТО

В Тюмени обсудили концепцию сквера в честь участников СВО. ФОТО

16 октября 2024, 11:50
Фото: 1MI
Сквер в честь участников специальной военной операции построят на пересечении улицы Герцена и Камышинской. Об этом рассказали в администрации города.

Главная задача концепции сквера в честь бойцов СВО — создание уютного и удобного пространства для всех горожан. Общественное пространство будет посвящено героям, которые защищают Родину и отстаивают интересы государства.

— На пересечении улиц Герцена и Камышинской создадут общественное пространство, посвященное героям специальной военной операции. В центре стратегического развития «Сибирь» прошли встречи с участием военных, участвовавших в СВО, их родственников, архитекторов, представителей общественности, — рассказали в городской администрации.
Фото: Администрация Тюмени

На фотографиях, предоставленных администрацией города, видны первые планы по благоустройству сквера.

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Ранее сообщалось о том, что тюменские власти анонсировали открытие нового сквера в центре города.

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