В Тюмени обсудили концепцию сквера в честь участников СВО. ФОТО

Posted 16 октября, 11:50
Published 16 октября, 11:50
Modified 16 октября, 11:52
Updated 16 октября, 11:52
Главная задача концепции сквера в честь бойцов СВО — создание уютного и удобного пространства для всех горожан. Общественное пространство будет посвящено героям, которые защищают Родину и отстаивают интересы государства.
— На пересечении улиц Герцена и Камышинской создадут общественное пространство, посвященное героям специальной военной операции. В центре стратегического развития «Сибирь» прошли встречи с участием военных, участвовавших в СВО, их родственников, архитекторов, представителей общественности, — рассказали в городской администрации.
На фотографиях, предоставленных администрацией города, видны первые планы по благоустройству сквера.