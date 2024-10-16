nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 15:50

Published 16 октября, 15:50

Modified 17 октября, 06:42

Updated 17 октября, 06:42

Тюменский губернатор подписал указ об увеличении выплаты бойцам СВО

Тюменский губернатор подписал указ об увеличении выплаты бойцам СВО

16 октября 2024, 15:50
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
С 17 октября сумма единовременной выплаты для жителей Тюменской области, желающих заключить контракт с Минобороны, составит 1,6 млн рублей.

Власти Тюменской области увеличат единовременную выплату для граждан, которые заключат контракт с Министерством обороны до 1,6 млн рублей. Это решение было подписано главой региона Александром Моором 16 октября.

Планируется, что изменения вступят в силу уже с 17 октября 2024 года. По новым правилам граждане, заключающие контракт и проходящие военную службу или участвующие в Спецоперации, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллион 600 тысяч рублей.

Для получения этой выплаты тюменцам необходимо заключить контракт в военкомате Тюменской области или в специализированном пункте отбора на военную службу, которые расположены в областном центре.

«Гроза чиновников». Новый прокурор Тюменской области вступил в должность
Узнать подробнее

На текущий момент лидером по единовременной выплате за заключение контракта является Белгородская область. В совокупности со всех фондов каждому бойцу полагается выплата в 3 млн рублей.

Далее идет ХМАО, власти которой также недавно произвели повышение выплат, — 2,75 млн рублей.

За ними (3-4 места) расположились Москва и ЯНАО — 2,3 млн рублей.

Далее — Санкт-Петербург и Курганская область (2,1 млн рублей).

Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей. Денежные средства получили жители региона, жилье которые было повреждено и уничтожено из-за большой воды.

Читайте также:
Семья тюменского военного бьется за деньги с его женой. Он женился за 3 дня до гибелиБойцу СВО из Тюмени пришлось через суд добиваться положенной выплаты за ранениеТюменец не может добиться выплаты за ранение, полученное на СВО
#Иван Солдатов#Общество#Касается каждого#Новости тюмени#Выплаты#Моор#СВО#Участники СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика