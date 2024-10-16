Тюменский губернатор подписал указ об увеличении выплаты бойцам СВО

Posted 16 октября, 15:50
Published 16 октября, 15:50
Modified 17 октября, 06:42
Updated 17 октября, 06:42
Власти Тюменской области увеличат единовременную выплату для граждан, которые заключат контракт с Министерством обороны до 1,6 млн рублей. Это решение было подписано главой региона Александром Моором 16 октября.
Планируется, что изменения вступят в силу уже с 17 октября 2024 года. По новым правилам граждане, заключающие контракт и проходящие военную службу или участвующие в Спецоперации, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллион 600 тысяч рублей.
Для получения этой выплаты тюменцам необходимо заключить контракт в военкомате Тюменской области или в специализированном пункте отбора на военную службу, которые расположены в областном центре.
На текущий момент лидером по единовременной выплате за заключение контракта является Белгородская область. В совокупности со всех фондов каждому бойцу полагается выплата в 3 млн рублей.
Далее идет ХМАО, власти которой также недавно произвели повышение выплат, — 2,75 млн рублей.
За ними (3-4 места) расположились Москва и ЯНАО — 2,3 млн рублей.
Далее — Санкт-Петербург и Курганская область (2,1 млн рублей).
Ранее сообщалось, что тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей. Денежные средства получили жители региона, жилье которые было повреждено и уничтожено из-за большой воды.