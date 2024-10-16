Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?

Posted 16 октября, 01:11
Published 16 октября, 01:11
Modified 16 октября, 01:11
Updated 16 октября, 01:11
«Наш город» проанализировал вопросы и комментарии, которые волнуют жителей. Некоторые из низ уже набили оскомину, а некоторые — появились не так давно.
Не стал удивительным тот факт, что большинство вопросов касаются городских проблем, таких как электроснабжение, состояние дорог, а также строительство детских садов и школ. Жители деревень и сел в окрестностях столицы региона проявили большой интерес к прямой линии и написали огромное количество комментариев.
«Когда будет построена инфраструктура, соединяющая Московский с Тюменской слободой, Преображенским и Комарово без выезда на оживленный Московский тракт? В данных районах магазины, кружки, спортивные объекты, парк», — пишет Анна Кан.
Целый пласт комментариев направлен на рассмотрение вопросов, связанных со строительством школ и детских садов в селах и поселках региона.
«Уважаемый Александр Викторович, внесите, пожалуйста, ясность по срокам строительства новой школы в с. Червишево. Уже очень много лет все только говорят, что скоро, но ситуация не меняется…», — пишет Ирина Махнова.
В 2020 году был ответ от Главного управления строительства, что строительство школы запланировано со вводом в эксплуатацию в 2024 году. В 2021 году на сайте Администрации была размещена информация, что проектная документация на новую школу начнет разрабатываться в 2022 году… Но ни разработка документации, ни строительство школы и не предвидятся в ближайшем будущем, дополняет жительница.
«Добрый день, очень интересует вопрос, касающийся детских садов в сельской местности, а конкретно Переваловское МО. Идёт активная застройка домов, население растет, а в детский сад попасть не удаётся», — негодует Дарина Сыропятова.
Отмечается, что в Переваловском МО есть 2 садика, и оба они забиты под завязку. В основном в них попадают те, у кого есть льготы, а простым людям уже не хватает места. Очень много детей не попали в этом году. И судя по очереди, не попадут в ближайшие 2 года.
Жители Переваловского МО просят помощи еще и в организации места отдыха для детей и взрослых.
«В наших коттеджных посёлках проживает более 370 детей в возрасте до 18 лет. Во всём правом Перевалово такого места просто нет. Нет ни горок, ни детских площадок, ни скамеек. Детям негде гулять, играть и проводить время. Неоднократно обращались в Администрацию Переваловского МО с просьбой выделить хотя бы место под строительство детской площадки, но никто ни чем помочь не может», — пишет Анна Булатова.
Жители подтверждают, что поселок активно застраивается, детей с каждым годом больше и больше, но им совершенно негде встречаться, общаться и играть.
Граждан также волнует массовая реконструкция города. Они выражают недовольство по поводу низких цен, которые застройщики предлагают за их дома в зоне реновации города.
«Мне выдали разрешение на строительство, а через год с небольшим наш район Дамбовская — Мельникайте попал в программу КРТ. Я построил дом, а мне теперь за него предлагают копеечную цену», — написал Сергей Тюменцев.
Жители настаивают, что хотели бы получать объяснения о методиках определения цен на жилье в зоне реновации города. Особенное возмущение вызывает необходимость обмена дома с участком на небольшую квартиру.
Среди рассматриваемых проблем встречаются и довольно неожиданные. Жители п. Богадинского (Филиповичи) жалуются на прокладываемую 4-х полосную дорогу по трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим -Омск.
«Выезд и заезд из Филиповичей не предусматривается на повороте. Где раньше был, [теперь] две сплошные. В Филиповичах нет школы (так же кружков для детей), больницы, магазин и то один маленький, мы ездим в Богандинку. Чтобы заехать в ФИЛИПОВИЧИ, сейчас ближайший поворот около Кировского посёлка с Богандинки 7 км и обратно 7 км. Итого 14 км чтоб добраться домой, и если я везу ребенка в школу, на кружки, в магазин. Это сколько за день мне км надо проехать? А если детей много?», — спрашивает Ольга М.
Если раньше решить вопрос можно было при помощи такси, которое стоило 80-100 рублей, то теперь нужно потратить 400 рублей. Школьные автобусы стали ездить хуже, рабочие часто не заезжают. Дополнительно к этому зимой проблема усугубляется нечищеным снегом.
Вопросы, которые тревожат жителей второй год подряд, связаны с экологической обстановкой и получением земельных участков для строительства домов для многодетных семей. К примеру, существует тревога по поводу обмеления реки Тура.
«Вернусь к вопросу о судьбе реки Туры в областном центре. Вызывает серьезную озабоченность само существование важнейшей водной артерии. Каковы причины катастрофического снижения уровня воды и принимаемые меры по недопущению засухи и огромных проблем для города в перспективе?» — написал Александр Гуляев.
Поселок Московский вновь стал объектом обсуждений. Деятельность бетонного завода, вызвавшая разрушение дорог из-за тяжелой техники, а также цементная пыль в воздухе, снова привлекли внимание и вызвали обеспокоенность жителей.
«Присоединяюсь к вышесказанному про построенный бетонный завод в поселке Московский. На территориях придорожного сервиса построен завод, это как? Бетоновозы через одного ездят под знак „проезд грузовым запрещен“! Мало того, там строятся еще и еще бетонные заводы! Скоро все жители этих населенных пунктов (Падерина, Московский, Дударево) окажутся в бетонной пыли со всеми вытекающими последствиями!» — написала под постом Лилия Павлова.
Среди обращений также встречаются запросы, выделяющиеся особым образом. Тюменский губернатор имеет компетенцию в вопросах часовых поясов, перехода на зимнее и летнее время. Местные жители обращаются с просьбой продлить световой день зимой.
«Мы отказались от перехода на „зимнее“ и „летнее“ время. Но остались на зимнем. Теперь летом светает аж в три утра, а вот вечером, наоборот, раньше темнеет. Что мешает утром спать, а вечером подольше насладиться прогулками, пока солнце не село. Можно как-то этот вопрос поднять и перейти на более комфортное „летнее“ время?» — пишет Вера Леонтьева.
Часто поступаю вопросы, касающиеся ценообразования на тарифы, которые могут одномоментно подняться в цене на 50% или же проблемы с подачей электроснабжения в небольшие поселки. «Моргающий» свет становится причиной выхода из строя бытовой техники и электроприборов.
Что же, до прямой линии остается чуть меньше недели. Надеемся, что ни один из важных вопросов не останется без внимания губернатора.
Ранее Александр Моор заявил, что Тюменская область становится более узнаваемой на туркарте России. Он пожелал всем представителям отрасли интересных идей и их успешного воплощения, а жителям и гостям — добрых эмоций и ярких открытий в путешествиях по Тюменской области.