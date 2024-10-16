Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?

Отмечается, что в Переваловском МО есть 2 садика, и оба они забиты под завязку. В основном в них попадают те, у кого есть льготы, а простым людям уже не хватает места. Очень много детей не попали в этом году. И судя по очереди, не попадут в ближайшие 2 года.