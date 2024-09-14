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Posted 14 сентября, 10:59

Published 14 сентября, 10:59

Modified 14 сентября, 11:01

Updated 14 сентября, 11:01

Тюменец не может добиться выплаты за ранение, полученное на СВО

Тюменец не может добиться выплаты за ранение, полученное на СВО

14 сентября 2024, 10:59
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
Участник спецоперации из Тюмени Иван Сидоров, получивший контузию в ходе военной службы, не может добиться проведения судебно-медицинской экспертизы для подтверждения полученного ранения.
«Я прошел комиссию в госпитале. Сказали, что назначат СМЭ. Следователи тюменского гарнизона забрали у меня все документы. Позже позвонили из Центрального военного округа, сообщили, что экспертиза будет. И на этом все закончилось — на связь со мной больше никто не выходит», — посетовал Иван Сидоров.

Военный пояснил, что его делом занимался человек, который в настоящий момент находится в зоне спецоперации. Кому передано дело и где находятся все документы из госпиталей — неизвестно. Звонки в военно-следственное управление СК РФ по ЦВО не дают результата: вопрос тюменца обещают передать ответственным, но ответных звонков не поступает, пишет Ура.Ру.

Отметим, что ранение Иван получил еще в конце 2022 года. С того времени мужчина пытается доказать то, что травму он получил именно в зоне боевых действий, чтобы получить положенную по закону выплату.

Ранее «Наш Город» писал, что 29-летний тюменец Никита Бурлаченко погиб в зоне спецоперации. До отправки на фронт боец работал водителем в одной из строительных фирм.

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