Тюменец не может добиться выплаты за ранение, полученное на СВО

Военный пояснил, что его делом занимался человек, который в настоящий момент находится в зоне спецоперации. Кому передано дело и где находятся все документы из госпиталей — неизвестно. Звонки в военно-следственное управление СК РФ по ЦВО не дают результата: вопрос тюменца обещают передать ответственным, но ответных звонков не поступает, пишет Ура.Ру.