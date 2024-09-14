На тюменских трассах заметили скопление силовиков. Что случилось?

Posted 14 сентября, 10:38
Published 14 сентября, 10:38
Modified 14 сентября, 10:40
Updated 14 сентября, 10:40
В рамках мероприятия сотрудники ДПС контролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил дорожного движения, а также вручают памятки автовладельцам и напоминают о необходимости отдыхать вовремя, чтобы избежать сонливости за рулем.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП произошло сегодня днем на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В аварии погиб 55-летний гражданин Узбекистана. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.