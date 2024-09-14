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Posted 14 сентября, 10:38

Published 14 сентября, 10:38

Modified 14 сентября, 10:40

Updated 14 сентября, 10:40

На тюменских трассах заметили скопление силовиков

На тюменских трассах заметили скопление силовиков. Что случилось?

14 сентября 2024, 10:38
Фото: ГАИ ТО

На тюменских трассах заметили скопление силовиков

Сюжет
ДТП
В регионе проходит мероприятие «Трасса», направленное на сокращение числа аварий. Дополнительные наряды сотрудников Госавтоинспекции Тюменской области несут службы на всех автодорогах региона.

В рамках мероприятия сотрудники ДПС контролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил дорожного движения, а также вручают памятки автовладельцам и напоминают о необходимости отдыхать вовремя, чтобы избежать сонливости за рулем.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП произошло сегодня днем на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В аварии погиб 55-летний гражданин Узбекистана. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

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