На тюменских трассах заметили скопление силовиков. Что случилось?

Ранее «Наш Город» писал, что смертельное ДТП произошло сегодня днем на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В аварии погиб 55-летний гражданин Узбекистана. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.