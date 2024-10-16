«Гроза чиновников». Новый прокурор Тюменской области вступил в должность

После торжественной части Зайцев провел совещание, в ходе чего заслушал доклады о положении дел в регионе в присутствии Попова. Среди прочего замгенпрокурора отметил необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения многодетных семей участками, а также распорядился решить вопросы с переселением людей из ветхого жилья. Отдельным пунктом был поднят вопрос соблюдения прав участников СВО и их семей.