«Гроза чиновников». Новый прокурор Тюменской области вступил в должность

Posted 16 октября, 15:11
Published 16 октября, 15:11
Modified 16 октября, 15:13
Updated 16 октября, 15:13
Замгенпрокурора России Сергей Зайцев представил тюменцам нового прокурора региона Александра Попова. Об официальном назначении говорится на официальном сайте управления Генпрокуратуры Российской Федерации по УрФО.
Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали губернатор Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и главы силовых структур.
«Сегодня, 16 октября, [Сергей Зайцев] прибыл в Тюменскую область, где представил нового прокурора Александра Попова», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры по УрФО.
После торжественной части Зайцев провел совещание, в ходе чего заслушал доклады о положении дел в регионе в присутствии Попова. Среди прочего замгенпрокурора отметил необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения многодетных семей участками, а также распорядился решить вопросы с переселением людей из ветхого жилья. Отдельным пунктом был поднят вопрос соблюдения прав участников СВО и их семей.
Александр Попов известен своей непримиримостью к представителям властей, допускающим нарушения в своей деятельности, за что в СМИ получил прозвище «гроза чиновников». В Башкортостане Попов считался одним из главных борцов с произволом.
Согласно информации из открытых источников, в августе 2022 года Попов обратился к Управлению капитального строительства республики Башкортостан с представлением из-за неадекватного контроля при строительстве лицея в одном из сел региона. Подрядчик также стал объектом интереса прокурора.
В январе 2023 года Попов объявил предостережение главе Минздрава республики Айрату Рахматуллину. Причиной тому послужили проблемы с поставками лекарств в государственные аптеки региона.
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