У Земли появится вторая мини-Луна — когда?

Posted 20 сентября, 11:44
Published 20 сентября, 11:44
Modified 20 сентября, 11:46
Updated 20 сентября, 11:46
Небольшой астероид 2024 PT5 появится на орбите нашей планеты уже 29 сентября. Он пробудет там до 25 ноября. После космический объект вернется на свою гелиоцентрическую орбиту.
Отмечается, что этот космический объект был впервые обнаружен Системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) 7 августа текущего года. Астероид крайне мал, его размер составляет 10 метров. Кроме того, он не светит. Поэтому без специального оборудования увидеть астрономическое явление не представляется возможным.
Это временное явление обещает стать захватывающим и уникальным событием. Однако оно происходит не в первый раз, а также не является редкостью, рассказал «Нашему городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
До этого небольшие спутники уже выходили на один уровень с Луной. В следующий раз еще один такой должен появиться на орбите в 2051 году.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за обрушившейся на Землю сильной магнитной бури жители российских городов могли наблюдать полярные сияния. Тюмень не стала исключением — невероятными фотокадрами сияния горожане активно делились в социальных сетях.