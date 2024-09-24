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Posted 24 сентября, 08:10

Published 24 сентября, 08:10

Modified 24 сентября, 08:12

Updated 24 сентября, 08:12

Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку».

Ипотека под 6% — все? Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку»

24 сентября 2024, 08:10
Фото: 1MI
Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку».

Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку»

Сюжет
Недвижимость
Банки массово сообщают о том, что лимиты для «Семейной ипотеки» исчерпаны. Некоторые уже приостановили оформление кредитования по льготной программе, несмотря на ее продление до 2030 года. Специалисты рынка недвижимости сообщают о том, что получить займ под 6% не удастся до конца года.

Ряд банков уже не принимает заявки на оформление «Семейной ипотеки». Некоторые выдают кредиты при условии внесения 50% первоначального взноса, об этом «Нашему городу» рассказал тюменский риелтор Андрей Белоусов. Он отмечает, что на программу выделялись миллиарды рублей, однако запасы средств почти исчерпаны.

«Программы поддержки для семей пользуются высоким спросом, особенно на фоне серьезной разницы с базовой ставкой. Лимиты на программу определяются ежегодно, и средства, выделенные на 2024 год, уже иссякают. Сейчас часть банков приостановила выдачу, а часть ужесточила условия, чтобы оставшиеся лимиты отдать более выгодным клиентам», — говорит специалист по недвижимости.

Он отмечает, что к 2025 году будут определены новые лимиты и выдача ипотек по льготной программе возобновится. Однако он также рассказывает о том, что, по неподтвержденным слухам, процент по льготной программе могут поднять.

Но тем, кто планировал купить квартиру в этом году, отчаиваться не стоит, так как уже скоро начнется период «предновогодних скидок» и многие застройщики могут в сотрудничестве с банками предложить ряд квартир по выгодной цене и под невысокий процент.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменские застройщики предлагают скидки на 5-10% в основном на неликвидные лоты.

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