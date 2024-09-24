Ипотека под 6% — все? Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку»

Тюменцы до конца года не смогут оформить «Семейную ипотеку»

Сюжет Недвижимость

Банки массово сообщают о том, что лимиты для «Семейной ипотеки» исчерпаны. Некоторые уже приостановили оформление кредитования по льготной программе, несмотря на ее продление до 2030 года. Специалисты рынка недвижимости сообщают о том, что получить займ под 6% не удастся до конца года.