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Posted 17 сентября, 12:21

Published 17 сентября, 12:21

Modified 17 сентября, 12:50

Updated 17 сентября, 12:50

Лунное затмение произойдет рано утром 18 сентября

Увидят ли тюменцы удивительное действо — частое лунное затмение?

17 сентября 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney

Лунное затмение произойдет рано утром 18 сентября

Завтра рано утром, 18 сентября, небо осветит так называемая «Урожайная» Луна. В этот же день россияне станут свидетелями частичного лунного затмения.

Полнолуние, которое произойдет в сентябре будет сопровождаться частичным лунным затмением. Рядом расположится газовый гигант — Сатурн.

— Ближайшая к Земле точка лунной орбиты — перигей — будет пройден завтра в 18:26. То есть этой ночью Луна будет расти до 100% и приближаться. С наступлением темноты она приобретет слепящий блеск и яркий ореол вокруг. Справа, чуть пробиваясь сквозь лунное сияние, будет заметна звездочка — планета Сатурн, — рассказал «Нашему городу» астроном Виталий Угренинов.

Как отметил астроном обсерватории «Старая башня», лунное затмение начнется на рассвете, в 05:40.

— Мы его не увидим, поскольку будет уже светло и Луна скроется за горизонтом. Наблюдать затмение смогут жители западных регионов нашей страны, где еще будет ночь. Однако, и они не увидят ничего интересного. Это затмение, в основном, будет полутеневым — когда Луна попадает в земную полутень, — подчеркнул специалист.
Луна, Сатурн и МКСЛуна, Сатурн и МКС
Луна, Сатурн и МКС. Фото: Stellarium
«Это было эпично»: невероятные фото полярного сияния в тюменском небе
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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за обрушившейся на Землю сильной магнитной бури жители российских городов могли наблюдать полярные сияния. Тюмень не стала исключением — невероятными фотокадрами сияния горожане активно делились в социальных сетях.

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