Увидят ли тюменцы удивительное действо — частое лунное затмение?

Posted 17 сентября, 12:21
Published 17 сентября, 12:21
Modified 17 сентября, 12:50
Updated 17 сентября, 12:50
Полнолуние, которое произойдет в сентябре будет сопровождаться частичным лунным затмением. Рядом расположится газовый гигант — Сатурн.
— Ближайшая к Земле точка лунной орбиты — перигей — будет пройден завтра в 18:26. То есть этой ночью Луна будет расти до 100% и приближаться. С наступлением темноты она приобретет слепящий блеск и яркий ореол вокруг. Справа, чуть пробиваясь сквозь лунное сияние, будет заметна звездочка — планета Сатурн, — рассказал «Нашему городу» астроном Виталий Угренинов.
Как отметил астроном обсерватории «Старая башня», лунное затмение начнется на рассвете, в 05:40.
— Мы его не увидим, поскольку будет уже светло и Луна скроется за горизонтом. Наблюдать затмение смогут жители западных регионов нашей страны, где еще будет ночь. Однако, и они не увидят ничего интересного. Это затмение, в основном, будет полутеневым — когда Луна попадает в земную полутень, — подчеркнул специалист.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за обрушившейся на Землю сильной магнитной бури жители российских городов могли наблюдать полярные сияния. Тюмень не стала исключением — невероятными фотокадрами сияния горожане активно делились в социальных сетях.