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Posted 17 сентября, 11:55

Published 17 сентября, 11:55

Modified 17 сентября, 11:57

Updated 17 сентября, 11:57

Тюменца арестовали за пропаганду экстремизма в социальных сетях

Тюменца арестовали за пропаганду экстремизма в социальных сетях

17 сентября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Тюменец был признан виновным в пропаганде экстремистской организации, информирует объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

30-летний мужчина был признан виновным в пропаганде экстремистской организации. Дело в том, что он публиковал в мессенджере Telegram нацистскую атрибутику и высказывал мысли экстремистского содержания в обсуждениях, указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Мужчина признал свою вину во время судебного разбирательства. Суд арестовал его на 10 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства, отметили в пресс-службе суда.

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Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области, осужденный за экстремизм в начале 2023 года, вышел на свободу. Тюменец внесен в список террористов и экстремистов.

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