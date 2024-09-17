Тюменца арестовали за пропаганду экстремизма в социальных сетях

Posted 17 сентября, 11:55
Published 17 сентября, 11:55
Modified 17 сентября, 11:57
Updated 17 сентября, 11:57
30-летний мужчина был признан виновным в пропаганде экстремистской организации. Дело в том, что он публиковал в мессенджере Telegram нацистскую атрибутику и высказывал мысли экстремистского содержания в обсуждениях, указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Мужчина признал свою вину во время судебного разбирательства. Суд арестовал его на 10 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства, отметили в пресс-службе суда.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области, осужденный за экстремизм в начале 2023 года, вышел на свободу. Тюменец внесен в список террористов и экстремистов.