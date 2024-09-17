В Тюмени построят большие школы и детские сады — когда?

Posted 17 сентября, 10:52
Published 17 сентября, 10:52
Modified 17 сентября, 10:54
Updated 17 сентября, 10:54
По информации департамента образования и науки Тюменской области, поблизости с озером Алебашево в Тюмени появятся два учебных учреждения на 1,5 тысяч школьников и два детсада.
В документе указано, что в проекте планировки района улицы Братьев Бондаревых и Разведчика Кузнецова, а также Тимофея Кармацкого и Пожарных, предусмотрено строительство двух школ на 1500 мест каждая. Строительство дошкольных учреждений запланировано на 2024–2030 годы.
В следующие два года, по информации ведомства, предусмотрено финансирование разработки проекта школы с отделениями дошкольного и дополнительного образования в районе Алебашево на 1100 учебных и 240 дошкольных мест.
Недавно мы писали, что рядом с торговым центром «Галерея Вояж» началось строительство бизнес-центра.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за распространяемых угроз.