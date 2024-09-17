В Тюмени построят большие школы и детские сады — когда?

В документе указано, что в проекте планировки района улицы Братьев Бондаревых и Разведчика Кузнецова, а также Тимофея Кармацкого и Пожарных, предусмотрено строительство двух школ на 1500 мест каждая. Строительство дошкольных учреждений запланировано на 2024–2030 годы.