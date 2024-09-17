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Posted 17 сентября, 10:52

Published 17 сентября, 10:52

Modified 17 сентября, 10:54

Updated 17 сентября, 10:54

В Тюмени построят большие школы и детские сады — когда?

В Тюмени построят большие школы и детские сады — когда?

17 сентября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Рядом с озером Алебашево в Тюмени появятся два детских сада и две школы. Об этом проинформировали в региональном департаменте образования и науки.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, поблизости с озером Алебашево в Тюмени появятся два учебных учреждения на 1,5 тысяч школьников и два детсада.

В документе указано, что в проекте планировки района улицы Братьев Бондаревых и Разведчика Кузнецова, а также Тимофея Кармацкого и Пожарных, предусмотрено строительство двух школ на 1500 мест каждая. Строительство дошкольных учреждений запланировано на 2024–2030 годы.

В следующие два года, по информации ведомства, предусмотрено финансирование разработки проекта школы с отделениями дошкольного и дополнительного образования в районе Алебашево на 1100 учебных и 240 дошкольных мест.

Недавно мы писали, что рядом с торговым центром «Галерея Вояж» началось строительство бизнес-центра.

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