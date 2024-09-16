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Posted 16 сентября, 07:54

Published 16 сентября, 07:54

Modified 16 сентября, 07:56

Updated 16 сентября, 07:56

Власти прокомментировали угрозы о терактах, поступившие в тюменские школы

На занятия пришли всего 4 ученика: тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за угроз

16 сентября 2024, 07:54
Фото: 1MI

Власти прокомментировали угрозы о терактах, поступившие в тюменские школы

Сюжет
Дети
Власти Тюменской области дали комментарий по поводу опубликованных в тг-канале сообщений о планируемых терактах в школах, детских садах и торговых центрах областной столицы.
«В связи с распространяемой в мессенджерах информацией о возможных противоправных деяниях в образовательных учреждениях Тюмени, сотрудники правоохранительных органов несут службу в данных учреждениях для обеспечения безопасности образовательного процесса», — сообщили в информационном центре правительства региона.

И добавили, что занятия в общеобразовательных учреждениях не отменены и продолжаются в штатном режиме.

Между тем, родители тюменских школьников сообщают, что на фоне сообщений о возможных атаках на занятия в одном из классов школы из списка пришли всего четыре ученика из тридцати. Оставшихся ребят родители побоялись вести на уроки.

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«Задача автора канала с угрозами — напугать людей и привлечь к себе внимание. Аналогичные угрозы уже поступали в школы год назад. К счастью, ничего не случилось. Паниковать или нет — решит каждый для себя. Но лучше быть осторожными сегодня и в ближайшую неделю. Никто не знает, что у авторов таких сообщений на уме», — отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в сети были распространены сообщения с угрозами о терактах в тюменских школах, торговых центрах и детских садах. Всего в списка оказалось 12 школ, 5 детских садов и два крупных ТРЦ.

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