На занятия пришли всего 4 ученика: тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за угроз

Posted 16 сентября, 07:54
Published 16 сентября, 07:54
Modified 16 сентября, 07:56
Updated 16 сентября, 07:56
«В связи с распространяемой в мессенджерах информацией о возможных противоправных деяниях в образовательных учреждениях Тюмени, сотрудники правоохранительных органов несут службу в данных учреждениях для обеспечения безопасности образовательного процесса», — сообщили в информационном центре правительства региона.
И добавили, что занятия в общеобразовательных учреждениях не отменены и продолжаются в штатном режиме.
Между тем, родители тюменских школьников сообщают, что на фоне сообщений о возможных атаках на занятия в одном из классов школы из списка пришли всего четыре ученика из тридцати. Оставшихся ребят родители побоялись вести на уроки.
«Задача автора канала с угрозами — напугать людей и привлечь к себе внимание. Аналогичные угрозы уже поступали в школы год назад. К счастью, ничего не случилось. Паниковать или нет — решит каждый для себя. Но лучше быть осторожными сегодня и в ближайшую неделю. Никто не знает, что у авторов таких сообщений на уме», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в сети были распространены сообщения с угрозами о терактах в тюменских школах, торговых центрах и детских садах. Всего в списка оказалось 12 школ, 5 детских садов и два крупных ТРЦ.