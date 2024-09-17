Делали ремонт и поругались: тюменец зарубил друга топором

Posted 17 сентября, 11:15
Published 17 сентября, 11:15
Modified 17 сентября, 11:17
Updated 17 сентября, 11:17
По информации СУ СК России по Тюменской области, 46-летний местный житель зарубил топором своего приятеля. Известно, что мужчины делали ремонт в квартире сестры погибшего. Между ними произошел серьезный конфликт, в ходе которого мужчина и расправился со знакомым.
В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый девять раз ударил товарища топором по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Тело убитого нашла сестра только через два дня.
Сотрудники Следственного комитета России осмотрели место происшествия, изъяли топор (с помощью которого мужчина и расправился с убитым), провели ряд экспертиз. Была собрана достаточная база доказательств. Вскоре преступник предстанет перед судом.
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