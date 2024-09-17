nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:15

Published 17 сентября, 11:15

Modified 17 сентября, 11:17

Updated 17 сентября, 11:17

В Тюмени мужчина зарубил товарища топором

Делали ремонт и поругались: тюменец зарубил друга топором

17 сентября 2024, 11:15
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина зарубил товарища топором

В Тюмени мужчина жестоко расправился с товарищем с помощью топора. Об этом проинформировали в СУ СК России по Тюменской области.

По информации СУ СК России по Тюменской области, 46-летний местный житель зарубил топором своего приятеля. Известно, что мужчины делали ремонт в квартире сестры погибшего. Между ними произошел серьезный конфликт, в ходе которого мужчина и расправился со знакомым.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый девять раз ударил товарища топором по голове. Потерпевший скончался от полученных травм. Тело убитого нашла сестра только через два дня.

Сотрудники Следственного комитета России осмотрели место происшествия, изъяли топор (с помощью которого мужчина и расправился с убитым), провели ряд экспертиз. Была собрана достаточная база доказательств. Вскоре преступник предстанет перед судом.

В Тюменской области мужчина избил сожительницу и оставил умирать
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

Читайте также:
В Тюмени построят большие школы и детские сады — когда?Тюменская Тура продолжает мелеть с катастрофической скоростьюШтормовое предупреждение объявили в Тюменской области. Ожидаются заморозки
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное