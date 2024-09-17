Делали ремонт и поругались: тюменец зарубил друга топором

По информации СУ СК России по Тюменской области, 46-летний местный житель зарубил топором своего приятеля. Известно, что мужчины делали ремонт в квартире сестры погибшего. Между ними произошел серьезный конфликт, в ходе которого мужчина и расправился со знакомым.