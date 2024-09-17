Выиграл и исчез: тюменца, победившего в суперигре лотереи, нашли через две недели

Posted 17 сентября, 11:33
Published 17 сентября, 11:33
Modified 17 сентября, 11:35
Updated 17 сентября, 11:35
Победителя искали в течение двух недель. Мужчина пришел за выигрышем только в сентябре, сообщает издание «МегаТюмень» со ссылкой на пресс-службу «Столото». Он благополучно оформил свой выигрыш.
В «Столото» отметили, что историю тюменца, не объявлявшегося в течение двух недель, расскажут позже. Сейчас мужчина приобрел билет сразу на 10 тиражей за 500 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области забрал суперприз лотереи «Столото». Он выиграл 2.4 миллиона рублей.