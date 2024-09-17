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Posted 17 сентября, 11:33

Published 17 сентября, 11:33

Modified 17 сентября, 11:35

Updated 17 сентября, 11:35

Выиграл и исчез: тюменца, победившего в суперигре лотереи, нашли через две недели

Выиграл и исчез: тюменца, победившего в суперигре лотереи, нашли через две недели

17 сентября 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
Еще в середине августа житель Тюменской области выиграл 33,6 миллиона рублей в лотерею «Спортлото 5 из 36». Однако несмотря на выигрыш, мужчина не объявился.

Победителя искали в течение двух недель. Мужчина пришел за выигрышем только в сентябре, сообщает издание «МегаТюмень» со ссылкой на пресс-службу «Столото». Он благополучно оформил свой выигрыш.

В «Столото» отметили, что историю тюменца, не объявлявшегося в течение двух недель, расскажут позже. Сейчас мужчина приобрел билет сразу на 10 тиражей за 500 рублей.

Кладовщик из Тюмени выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей
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Ранее «Наш город» писал, что житель Тюменской области забрал суперприз лотереи «Столото». Он выиграл 2.4 миллиона рублей.

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