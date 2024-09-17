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Posted 17 сентября, 12:31

Published 17 сентября, 12:31

Modified 17 сентября, 12:33

Updated 17 сентября, 12:33

Как в «Звездных войнах». В этом году у планеты Земля появится еще один спутник

Как в «Звездных войнах». В этом году у планеты Земля появится еще один спутник

17 сентября 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
С начала сентября по середину ноября в космосе произойдет удивительное астрономическое явление. У Земли появится еще один спутник. Астероид 2024 PT5

Как сообщает портал «Новая Хакасия» — увидеть же невооруженным глазом и без специального оборудования новый спутник будет невозможно. 2024 PT5 принадлежит к редкому классу астероидов, известных как объекты Арджуна. Эти астероиды имеют орбиты, близкие к земной

Как правило, эти объект частично взаимодействуют с орбитой Земли, оставаясь рядом с ней на какое-то время, а затем — уходят из поля зрения.

До этого небольшие спутники уже выходили на один уровень с Луной. В следующий раз еще один такой должен появиться на орбите в 2051 году.

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Ранее сообщалось о том, что вслед за суперлунием произойдет покрытие Сатурна Луной.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Космос#Астрономия
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