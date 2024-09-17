Как в «Звездных войнах». В этом году у планеты Земля появится еще один спутник

Posted 17 сентября, 12:31
Published 17 сентября, 12:31
Modified 17 сентября, 12:33
Updated 17 сентября, 12:33
Как сообщает портал «Новая Хакасия» — увидеть же невооруженным глазом и без специального оборудования новый спутник будет невозможно. 2024 PT5 принадлежит к редкому классу астероидов, известных как объекты Арджуна. Эти астероиды имеют орбиты, близкие к земной
Как правило, эти объект частично взаимодействуют с орбитой Земли, оставаясь рядом с ней на какое-то время, а затем — уходят из поля зрения.
До этого небольшие спутники уже выходили на один уровень с Луной. В следующий раз еще один такой должен появиться на орбите в 2051 году.