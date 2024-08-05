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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

К нам мчится ретроградный Меркурий. Чего ждать тюменцам?

К нам мчится ретроградный Меркурий. Чего ждать тюменцам?

5 августа 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня начался период ретроградного Меркурия. Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает оптическая иллюзия движения планеты в обратном направлении.

Иллюзия вызвана разными скоростями движущихся планет. Этому феномену подвержен не только Меркурий, но и все остальные планеты Солнечной системы. В прошлом году прошли четыре периода ретроградного Меркурия.

Ретроградный Меркурий, который наступил сегодня, продлится до 28 августа. Следующий период наступит 26 ноября и продлится до 15 декабря.

По словам астрологов, в это время не стоит совершать серьезные сделки, связывать себя узами брака, заполнять важные документы, как-либо кардинально менять свою жизнь. Однако, понять, повлияет ли ретроградный Меркурий на конкретного человека, можно увидеть лишь по индивидуально составленной натальной карте.

В этот момент можно восстанавливать общение с бывшими друзьями и вторыми половинками. Это — самый удачный период.

Редкие и завораживающие. Какие астрономические явления тюменцы увидят в августе?
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Ранее «Наш город» писал о том, какие астрономические явления тюменцы увидят в августе. 14 августа Юпитер приблизится к Марсу около 20 часов по тюменскому времени.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Астрономия
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