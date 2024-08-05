К нам мчится ретроградный Меркурий. Чего ждать тюменцам?

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Иллюзия вызвана разными скоростями движущихся планет. Этому феномену подвержен не только Меркурий, но и все остальные планеты Солнечной системы. В прошлом году прошли четыре периода ретроградного Меркурия.
Ретроградный Меркурий, который наступил сегодня, продлится до 28 августа. Следующий период наступит 26 ноября и продлится до 15 декабря.
По словам астрологов, в это время не стоит совершать серьезные сделки, связывать себя узами брака, заполнять важные документы, как-либо кардинально менять свою жизнь. Однако, понять, повлияет ли ретроградный Меркурий на конкретного человека, можно увидеть лишь по индивидуально составленной натальной карте.
В этот момент можно восстанавливать общение с бывшими друзьями и вторыми половинками. Это — самый удачный период.
Ранее «Наш город» писал о том, какие астрономические явления тюменцы увидят в августе. 14 августа Юпитер приблизится к Марсу около 20 часов по тюменскому времени.