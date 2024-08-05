К нам мчится ретроградный Меркурий. Чего ждать тюменцам?

По словам астрологов, в это время не стоит совершать серьезные сделки, связывать себя узами брака, заполнять важные документы, как-либо кардинально менять свою жизнь. Однако, понять, повлияет ли ретроградный Меркурий на конкретного человека, можно увидеть лишь по индивидуально составленной натальной карте.