Редкие и завораживающие. Какие астрономические явления тюменцы увидят в августе?

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
— Сближение Марса и Юпитера можно наблюдать с часа ночи и до рассвета 14 и 15 августа. Это интересно, но поздно. Сближение Венеры с Меркурием, которое произойдет 6 августа на дневном небе, будет недоступно для наблюдения, — прокомментировал тюменский астроном Виталий Угренинов редакции «Наш город».
По словам специалиста, интерес для тюменцев может представлять и суперлуние, которое наступит 19 августа. В эту ночь Луна будет на 8 процентов больше и ярче.
Ближе к концу месяца, 21 августа, Сатурн подойдет к Луне, и спутник покроет планету. Это астрономическое явление смогут увидеть лишь жители Москвы.
Также тюменцы смогут увидеть удивительный звездопад Персеиды — ежегодное метеорное явление. Пиком астрономы считают две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.
Ранее «Наш город» публиковал график магнитных бурь на август 2024 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.