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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в августе

Редкие и завораживающие. Какие астрономические явления тюменцы увидят в августе?

31 июля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в августе

По информации сайта Яндекс.Погода, 14 августа Юпитер приблизится к Марсу около 20 часов по тюменскому времени. Чтобы разглядеть планеты, стоит ориентироваться на созвездие Тельца.
— Сближение Марса и Юпитера можно наблюдать с часа ночи и до рассвета 14 и 15 августа. Это интересно, но поздно. Сближение Венеры с Меркурием, которое произойдет 6 августа на дневном небе, будет недоступно для наблюдения, — прокомментировал тюменский астроном Виталий Угренинов редакции «Наш город».

По словам специалиста, интерес для тюменцев может представлять и суперлуние, которое наступит 19 августа. В эту ночь Луна будет на 8 процентов больше и ярче.

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Ближе к концу месяца, 21 августа, Сатурн подойдет к Луне, и спутник покроет планету. Это астрономическое явление смогут увидеть лишь жители Москвы.

Также тюменцы смогут увидеть удивительный звездопад Персеиды — ежегодное метеорное явление. Пиком астрономы считают две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа.

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Ранее «Наш город» публиковал график магнитных бурь на август 2024 года. Информация размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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