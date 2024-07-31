На жизнь хватит? Какую среднюю зарплату получают жители Тюменской области?

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Тюменские работодатели предлагают потенциальным работникам среднюю заработную плату в размере 65 тысяч рублей. При этом на одну вакансию в нашем регионе приходится примерно 3,7 резюме. Только вот в последний квартал показатель снизился.
Медианная зарплата за квартал увеличилась и составила 64 тысячи рублей, отмечают аналитики hh.ru.
Напомним, в борьбе за кадры Тюменская область обошла даже Москву. Наш регион поднялся на семь позиций и занял 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. К слову, ранее Тюменская область занимала 46 место в этом рейтинге.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области повысят размер прожиточного минимума. Прожиточный минимум на душу населения в нашем регионе в следующем году составит 17 733 рубля.