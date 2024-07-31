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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Среднюю зарплату про регионы назвали в Тюменской области

На жизнь хватит? Какую среднюю зарплату получают жители Тюменской области?

31 июля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Среднюю зарплату про регионы назвали в Тюменской области

Средняя зарплата в Тюмени составляет 65 тысяч рублей, об этом информирует URA.RU со ссылкой на платформу онлайн-рекрутинга hh.ru.

Тюменские работодатели предлагают потенциальным работникам среднюю заработную плату в размере 65 тысяч рублей. При этом на одну вакансию в нашем регионе приходится примерно 3,7 резюме. Только вот в последний квартал показатель снизился.

Медианная зарплата за квартал увеличилась и составила 64 тысячи рублей, отмечают аналитики hh.ru.

Напомним, в борьбе за кадры Тюменская область обошла даже Москву. Наш регион поднялся на семь позиций и занял 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. К слову, ранее Тюменская область занимала 46 место в этом рейтинге.

В Тюменской области повысили размер прожиточного минимума
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области повысят размер прожиточного минимума. Прожиточный минимум на душу населения в нашем регионе в следующем году составит 17 733 рубля.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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