На жизнь хватит? Какую среднюю зарплату получают жители Тюменской области?

Напомним, в борьбе за кадры Тюменская область обошла даже Москву. Наш регион поднялся на семь позиций и занял 39 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. К слову, ранее Тюменская область занимала 46 место в этом рейтинге.