В Тюмень приедет сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сценарист фильма «Лед» и сериалов «Слово пацана» и «Триггер» Андрей Золотарев приедет в Тюмень. Выяснилось, что он откликнулся на приглашение представителей термального курорта «Советский», расположенного в Тюменском районе.
Открытие бассейна на базе отдыха пройдет в субботу, 3 августа. В воскресенье, 4 августа, Андрей Золотарев встретится с местными с режиссерами и сценаристами, ответит на все интересующие их вопросы, информирует РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский актер Лев Зулькарнаев из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника». Награждение состоялось в московском театре «Маска».