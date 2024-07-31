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В Тюмень приедет сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана»

В Тюмень приедет сценарист нашумевшего сериала «Слово пацана»

31 июля 2024, 10:39
Фото: 1MI
В скором времени в Тюмень прибудет двукратный номинант премии «Золотой орел», сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев. Об этом сообщает РБК Тюмень.

Сценарист фильма «Лед» и сериалов «Слово пацана» и «Триггер» Андрей Золотарев приедет в Тюмень. Выяснилось, что он откликнулся на приглашение представителей термального курорта «Советский», расположенного в Тюменском районе.

Открытие бассейна на базе отдыха пройдет в субботу, 3 августа. В воскресенье, 4 августа, Андрей Золотарев встретится с местными с режиссерами и сценаристами, ответит на все интересующие их вопросы, информирует РБК Тюмень.

Андрей ЗолотаревАндрей Золотарев
Андрей Золотарев
Фото: moviestart.ru
Тюменский актер из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский актер Лев Зулькарнаев из «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника». Награждение состоялось в московском театре «Маска».

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