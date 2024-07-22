Яркое астрономическое явление. В небе над Тюменью начинается звездопад

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Августовский звездопад стоит наблюдать после полуночи, а именно с 2 часов ночи до 4:30 утра. Если повезет, тюменцы станут свидетелями 100 падающих звезд в час. Вообще, согласно имеющимся прогнозам, максимальная интенсивность звездопада составит от 100 до 150 падающих звезд в час.
«Увидеть поток звезд можно невооруженным глазом. Только смотреть нужно именно 12–13 августа», — рассказал «Нашему городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
Ранее «Наш город» публиковал прогноз магнитных бурь в Тюменской области на неделю. Ознакомьтесь в нашем материале.