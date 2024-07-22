Яркое астрономическое явление. В небе над Тюменью начинается звездопад

Августовский звездопад стоит наблюдать после полуночи, а именно с 2 часов ночи до 4:30 утра. Если повезет, тюменцы станут свидетелями 100 падающих звезд в час. Вообще, согласно имеющимся прогнозам, максимальная интенсивность звездопада составит от 100 до 150 падающих звезд в час.