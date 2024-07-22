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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В небе над Тюменью начинается звездопад Персеиды

Яркое астрономическое явление. В небе над Тюменью начинается звездопад

22 июля 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney

В небе над Тюменью начинается звездопад Персеиды

В этом году удивительный звездопад Персеиды (ежегодное метеорное явление) можно будет увидеть с 17 июля по 24 августа. Однако пиком астрономы считают две летние ночи — с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В этот промежуток метеоры будут особенно заметными.

Августовский звездопад стоит наблюдать после полуночи, а именно с 2 часов ночи до 4:30 утра. Если повезет, тюменцы станут свидетелями 100 падающих звезд в час. Вообще, согласно имеющимся прогнозам, максимальная интенсивность звездопада составит от 100 до 150 падающих звезд в час.

«Увидеть поток звезд можно невооруженным глазом. Только смотреть нужно именно 12–13 августа», — рассказал «Нашему городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
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