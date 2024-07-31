Тюменская звезда Инстасамка запускает свой мерч из переработанного мусора

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Уже выпущены два шоппера из переработанного пластика — розового и черного цветов, об этом рэп-исполнительница рассказала в своем профиле ВКонтакте.
— Кто знает, где достать эти шопперы из переработанного пластика под моим именем? Розовый и черный, — написала Instasamka.
На представленных моделях видно, что на розовом шоппере написано имя артистки, а на черном — название ее альбома.
В дальнейшем певица планирует выпустить полноценный мерч из переработанного пластика, а именно: украшения, аксессуары, брелоки. Деньги, вырученные от покупки мерча, направят на помощь молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее «Наш город» писал о том, что Инстасамка избавилась от филлеров на лице. Девушка уже удалила гель-филлер из губ. Сейчас пытается вернуть ранее сбритые брови.