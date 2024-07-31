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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Тюменская звезда Инстасамка запускает свой мерч из переработанного мусора

Тюменская звезда Инстасамка запускает свой мерч из переработанного мусора

31 июля 2024, 12:19
Фото: INSTASAMKA
Уроженка Тюменской области Дарья Зотеева, известная в медиапространстве как Instasamka, представила свой новый мерч. Это сумки из переработанного пластика.

Уже выпущены два шоппера из переработанного пластика — розового и черного цветов, об этом рэп-исполнительница рассказала в своем профиле ВКонтакте.

— Кто знает, где достать эти шопперы из переработанного пластика под моим именем? Розовый и черный, — написала Instasamka.

На представленных моделях видно, что на розовом шоппере написано имя артистки, а на черном — название ее альбома.

В дальнейшем певица планирует выпустить полноценный мерч из переработанного пластика, а именно: украшения, аксессуары, брелоки. Деньги, вырученные от покупки мерча, направят на помощь молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

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Ранее «Наш город» писал о том, что Инстасамка избавилась от филлеров на лице. Девушка уже удалила гель-филлер из губ. Сейчас пытается вернуть ранее сбритые брови.

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