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ФАС прекратила дело против Инстасамки и банка из-за рекламного клипа

«Трачу без тормозов»: ФАС не нашла нарушений в рекламном клипе Инстасамки и банка

16 июля 2024, 04:24
Фото: тг-канал INSTASAMKA

ФАС прекратила дело против Инстасамки и банка из-за рекламного клипа

Федеральная антимонопольная служба прекратила дело в отношении Альфа-банка и тюменской певицы Инстасамка из-за рекламного ролика. Ведомство не нашло в распространенном на YouTube видеоклипе «INSTASAMKA — Альфа-Самка» нарушений закона о рекламе.

Соответствующая информация указана в решении антимонопольного органа.

«Из содержания рассматриваемой рекламы следует, что объектом рекламирования выступает продукция бренда „Альфа-банк“. Спорным в рекламируемом объекте бренда „Альфа-банк“ в видеохостинге YouTube на канале INSTASAMKA является выражение „да я альфа самка с картой альфа банка, я трачу без тормозов“, а также спорный образ обращения с деньгами. В настоящем случае не используются непристойные образы, сравнения и выражения. В описании видеоролика с рекламой содержится информация с указанием на АО „Альфа-Банк“ как лица, оказывающего банковские услуги. Признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе отсутствуют», — указано в решении ФАС.

Отметим, дело в отношении Инстасамка и Альфа-банка было возбуждено в июне этого года. Основанием для этого послужила поступившая в антимонопольный орган жалоба от одного из пользователей YouTube на данный рекламный ролик.

Ранее «Наш Город» писал, что Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей за критику песни «За деньги да». В суд она обратилась с жалобой на нарушение авторских прав.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реклама#ФАС#Ненадлежащая реклама#Инстасамка
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