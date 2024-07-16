«Трачу без тормозов»: ФАС не нашла нарушений в рекламном клипе Инстасамки и банка

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Соответствующая информация указана в решении антимонопольного органа.
«Из содержания рассматриваемой рекламы следует, что объектом рекламирования выступает продукция бренда „Альфа-банк“. Спорным в рекламируемом объекте бренда „Альфа-банк“ в видеохостинге YouTube на канале INSTASAMKA является выражение „да я альфа самка с картой альфа банка, я трачу без тормозов“, а также спорный образ обращения с деньгами. В настоящем случае не используются непристойные образы, сравнения и выражения. В описании видеоролика с рекламой содержится информация с указанием на АО „Альфа-Банк“ как лица, оказывающего банковские услуги. Признаки нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе отсутствуют», — указано в решении ФАС.
Отметим, дело в отношении Инстасамка и Альфа-банка было возбуждено в июне этого года. Основанием для этого послужила поступившая в антимонопольный орган жалоба от одного из пользователей YouTube на данный рекламный ролик.
Ранее «Наш Город» писал, что Инстасамка отсудила у актера Стаса Ярушина 2 миллиона рублей за критику песни «За деньги да». В суд она обратилась с жалобой на нарушение авторских прав.