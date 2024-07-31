Чем тюменцы могут заразиться в запрещенных местах для купания?

Тюменцы могут заразиться разными кишечными инфекциями, если будут купаться в запрещенных водоемах. Например, подхватить дизентерию, эшерихиоз, ротавирусную инфекцию, вирусный гепатит А, сальмонеллез и ряд других заболеваний. Несмотря на то, что симптомы у кишечных инфекций похожи, у них разные возбудители, подчеркнули в надзорном ведомстве.