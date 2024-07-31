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Тюменцам показали, чем они могут заразиться в запрещённых для купания местах

Чем тюменцы могут заразиться в запрещенных местах для купания?

31 июля 2024, 10:20
Фото: 1MI

Тюменцам показали, чем они могут заразиться в запрещённых для купания местах

Чем могут заразиться тюменцы во время отдыха у озер, запрещенных для купания? Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Тюменцы могут заразиться разными кишечными инфекциями, если будут купаться в запрещенных водоемах. Например, подхватить дизентерию, эшерихиоз, ротавирусную инфекцию, вирусный гепатит А, сальмонеллез и ряд других заболеваний. Несмотря на то, что симптомы у кишечных инфекций похожи, у них разные возбудители, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Первыми признаками кишечных инфекций считаются: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, недомогание, высокая температура. При гепатите А, например, человек резко худеет, быстро устает, испытывает апатию.

При купании в запрещенных водоемах тюменцы могут заразиться энтеровирусные инфекциями (менингит, конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича). На эти заболевания указывает резкая боль в животе, сыпь и интоксикация. Не исключен вариант заражения глистами.

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Ранее мы писали о том, что разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше. Теперь тюменцы могут плавать и на озере Липовом.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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