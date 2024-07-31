Чем тюменцы могут заразиться в запрещенных местах для купания?

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Тюменцы могут заразиться разными кишечными инфекциями, если будут купаться в запрещенных водоемах. Например, подхватить дизентерию, эшерихиоз, ротавирусную инфекцию, вирусный гепатит А, сальмонеллез и ряд других заболеваний. Несмотря на то, что симптомы у кишечных инфекций похожи, у них разные возбудители, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Первыми признаками кишечных инфекций считаются: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, недомогание, высокая температура. При гепатите А, например, человек резко худеет, быстро устает, испытывает апатию.
При купании в запрещенных водоемах тюменцы могут заразиться энтеровирусные инфекциями (менингит, конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича). На эти заболевания указывает резкая боль в животе, сыпь и интоксикация. Не исключен вариант заражения глистами.
Ранее мы писали о том, что разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше. Теперь тюменцы могут плавать и на озере Липовом.