В Тюмени выставили трофейную технику НАТО

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Техника была захвачена в зоне проведения специальной военной операции.
«На передвижной выставке трофейной техники НАТО представлено 14 единиц западной техники. БМП „Брэдли“ была уничтожена артиллерийским орудием „Хоста“. В числе экипажа был тюменец, поэтому жителям Тюмени, думаю, будет приятно посмотреть на работу своего земляка», — отметил Представитель Центрального военного округа Иван Метель.
Торжественное открытие выставки состоится 6 августа, в 11 часов 30 минут. Технику выставили на площади вблизи ТЦ «Гудвин» на Максима Горького. Выставка будет работать до 17 августа с 10 до 21 часа.
Ранее «Наш город» сообщал, что контрактникам из Тюменской области увеличили выплату до 600 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.