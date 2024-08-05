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В Тюмени выставили трофейную технику НАТО

В Тюмени выставили трофейную технику НАТО

5 августа 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
Выставка захваченной и уничтоженной техники НАТО открылась в центре Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Техника была захвачена в зоне проведения специальной военной операции.

«На передвижной выставке трофейной техники НАТО представлено 14 единиц западной техники. БМП „Брэдли“ была уничтожена артиллерийским орудием „Хоста“. В числе экипажа был тюменец, поэтому жителям Тюмени, думаю, будет приятно посмотреть на работу своего земляка», — отметил Представитель Центрального военного округа Иван Метель.
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области

Торжественное открытие выставки состоится 6 августа, в 11 часов 30 минут. Технику выставили на площади вблизи ТЦ «Гудвин» на Максима Горького. Выставка будет работать до 17 августа с 10 до 21 часа.

Ранее «Наш город» сообщал, что контрактникам из Тюменской области увеличили выплату до 600 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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