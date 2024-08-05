В Тюменской области осудили 52 коррупционеров

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По результатам расследования прокуратуры Тюменской области, в отношении 52 людей, обвиняемых в коррупционных преступлениях, были вынесены приговоры по 50 делам. У тюменских коррупционеров забрали более 800 тысяч рублей взяток.
При этом имущество шести осужденных в виде денежных средств было конфисковано. Четверо виновных коррупционеров попали в колонию (в общей сложности они проведут в тюрьме 17 лет). Об этом проинформировали в надзорном ведомстве.
Ранее «Наш город» писал о том, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. За услугу он хотел заплатить 500 тысяч рублей.