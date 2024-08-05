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В Тюменской области осудили 52 коррупционеров

В Тюменской области осудили 52 коррупционеров

5 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI
За полгода в нашем регионе были осуждены 52 коррупционера. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По результатам расследования прокуратуры Тюменской области, в отношении 52 людей, обвиняемых в коррупционных преступлениях, были вынесены приговоры по 50 делам. У тюменских коррупционеров забрали более 800 тысяч рублей взяток.

При этом имущество шести осужденных в виде денежных средств было конфисковано. Четверо виновных коррупционеров попали в колонию (в общей сложности они проведут в тюрьме 17 лет). Об этом проинформировали в надзорном ведомстве.

Гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику
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Ранее «Наш город» писал о том, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. За услугу он хотел заплатить 500 тысяч рублей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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