Внимание — пневмония! Тюменцы массово заражаются вирусами, вызывающими осложнения

Специалисты также отмечают, что наличие осложнений при заражении ОРВИ не всегда проявляется сразу. Например, в этом году в местную инфекционную клиническую больницу обратилась мама с ребенком 2-х лет, в которого был кашель, высокая температура и насморк. Кажется, что это стандартные симптомы ОРВИ. Однако врачи обнаружили у ребенка грипп с осложнениями в виду двусторонней пневмонии. К счастью, ребенка быстро поставили на ноги и выписали.