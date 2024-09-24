Внимание — пневмония! Тюменцы массово заражаются вирусами, вызывающими осложнения

Posted 24 сентября, 06:44
Published 24 сентября, 06:44
Modified 24 сентября, 06:46
Updated 24 сентября, 06:46
В Тюменской области регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Как сообщает Роспотребнадзор, вирусы гриппа пока не циркулируют. Вместе с тем выросло число внебольничных пневмоний, что, по словам вирусолога Геннадия Уманского, говорит о повышенной опасности распространяющихся вирусов.
«Существует бессчетное количество вирусов, к тому же они постоянно мутируют. Как показывают исследования, последние изменения связаны с обходом иммунного ответа организма, что и может являться причиной возникновения осложнений», — говорит врач.
О том, что сейчас вирусы ловко обходят иммунную систему, говорит и врач-терапевт Ирина Когалымова. Переводя на язык пациента действие современных вирусов, она подчеркивает, что основные жалобы касаются того, что лечение применяется, но больному лучше не становится.
«Сейчас много таких обращений, касающихся продолжительности болезни. Пациенты принимают привычное лечение и пытаются купировать симптомы, но становится только хуже, сам организм будто не справляется. Это и есть отличительная черта, с вирусом иммунная система пока сама не справляется», — говорит специалист.
На фоне вероятности осложнений и непростого течения болезни врачи рекомендуют как можно оперативнее обращаться к специалистам, чтобы они помогли подобрать эффективный вариант лечения.
Специалисты также отмечают, что наличие осложнений при заражении ОРВИ не всегда проявляется сразу. Например, в этом году в местную инфекционную клиническую больницу обратилась мама с ребенком 2-х лет, в которого был кашель, высокая температура и насморк. Кажется, что это стандартные симптомы ОРВИ. Однако врачи обнаружили у ребенка грипп с осложнениями в виду двусторонней пневмонии. К счастью, ребенка быстро поставили на ноги и выписали.
Однако стоит учитывать, что при коронавирусе, ОРВи и гриппе могут возникать осложнения со стороны дыхательных путей — пневмония и бронхит, со стороны нервной системы — энцефалит, со стороны сердца — миокардит, перикардит, а также другие виды осложнений.
«Риск может возрастать, если пациент занимается самолечением, используя тяжелые рецептурные препараты самовольно. Так как в некоторых случаях, например, антибиотики одного вида могут противопоказаны. А потому проходить лечения необходимо под контролем врача. Также для уменьшения темпов распространения вирусов зараженным следует минимизировать социальные контакты», — советует врач Когалымова.
Она советует взрослым не тянуть с уходом на больничный, а также не отправлять детей в сад и школы при возникновении симптомов заболевания.
Врач скорой медицинской помощи Мария Колясникова рассказала о «красных флагах», которые могут сигнализировать о наличии осложнений при перенесении ОРВИ, в частности у детей. Так, она указывает, что иногда течение предположительного ОРВИ — нестандартное, тогда может начинать казаться, что «что-то не так». В частности, насторожиться стоит, если пациент не мочиться и (или) не пьет, так как это вызывает риск обезвоживания.
Притом затруднение дыхания может сигнализировать о стенозе гортани или пневмонии с дыхательной недостаточностью. Также стоит насторожиться при боли в животе, что может сигнализировать об острой хирургической инфекции.
«Важно знать эти „красные флаги“, так как на момент осмотра врача их просто может не быть, особенно в первые часы заболевания. Поэтому всегда медик делает акцент: „Сейчас, на момент моего осмотра, всё ок. Но если будет что-то из списка — это вызов скорой“. Важно помнить, что „после“ не значит „вследствие“. Может после ухода врача появиться геморрагическая сыпь или обструкция? Легко!», — говорит Колясникова.
Чтобы минимизировать риск заражения ОРВИ следует соблюдать меры профилактики и избегать посещения общественных мест и контактов с больными. При возникновении недомогания стоит самоизолироваться и обратиться за помощью к врачу.
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