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Posted 18 сентября, 11:05

Published 18 сентября, 11:05

Modified 18 сентября, 11:07

Updated 18 сентября, 11:07

Ребенок не заболеет. Тюменцам рассказали, как защитить детей от сезонных вирусов

Ребенок не заболеет. Тюменцам рассказали, как защитить детей от сезонных вирусов

18 сентября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе сейчас на подъеме, поэтому обезопасить себя можно, только соблюдая простые и очевидные, но все-таки полезные меры предосторожности.

Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор, рекомендации достаточно простые, но эффективные и точно помогут избежать ОРВИ, гриппа и других инфекций.

Первое — это личная гигиена, мытье рук и антисептики. Руки им лучше смазывать почаще, а если ребенок еще маленький — то отучить его совать пальцы в рот.

Второе — это одежда. Следить нужно в первую очередь за погодой и одевать ребенка соответственно, поэтому лучше заранее смотреть метеопрогноз и подбирать что-то не слишком теплое и не слишком легкое.

Третье — отслеживание самочувствия ребенка. Если он жалуется на плохое состояние — лучше оставить его дома и вызвать врача. Не лишним будет померить температуру и сразу начать курс профилактики простуды.

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Еще один полезный совет — разминка и физкультминутки для ребенка. Размять спину, шею и мышцы не будет лишним, хотя и не повлияет на вирусные инфекции.

Последнее — питание. Ребенку лучше перекусывать 5-6 раз в день. И питаться правильно, не перегружая организм лишней и вредной пищей. А если он будет есть то, что позволяет защищать или прочищать организм от инфекций, например, цитрус, лук и чеснок — будет еще лучше.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени закрыли на карантин несколько групп в детсадах.

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#Александр Смирнов#Болезни#Дети#Вирусы
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