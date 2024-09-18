Ребенок не заболеет. Тюменцам рассказали, как защитить детей от сезонных вирусов

Последнее — питание. Ребенку лучше перекусывать 5-6 раз в день. И питаться правильно, не перегружая организм лишней и вредной пищей. А если он будет есть то, что позволяет защищать или прочищать организм от инфекций, например, цитрус, лук и чеснок — будет еще лучше.