Ребенок не заболеет. Тюменцам рассказали, как защитить детей от сезонных вирусов

Posted 18 сентября, 11:05
Published 18 сентября, 11:05
Modified 18 сентября, 11:07
Updated 18 сентября, 11:07
Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор, рекомендации достаточно простые, но эффективные и точно помогут избежать ОРВИ, гриппа и других инфекций.
Первое — это личная гигиена, мытье рук и антисептики. Руки им лучше смазывать почаще, а если ребенок еще маленький — то отучить его совать пальцы в рот.
Второе — это одежда. Следить нужно в первую очередь за погодой и одевать ребенка соответственно, поэтому лучше заранее смотреть метеопрогноз и подбирать что-то не слишком теплое и не слишком легкое.
Третье — отслеживание самочувствия ребенка. Если он жалуется на плохое состояние — лучше оставить его дома и вызвать врача. Не лишним будет померить температуру и сразу начать курс профилактики простуды.
Еще один полезный совет — разминка и физкультминутки для ребенка. Размять спину, шею и мышцы не будет лишним, хотя и не повлияет на вирусные инфекции.
Последнее — питание. Ребенку лучше перекусывать 5-6 раз в день. И питаться правильно, не перегружая организм лишней и вредной пищей. А если он будет есть то, что позволяет защищать или прочищать организм от инфекций, например, цитрус, лук и чеснок — будет еще лучше.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени закрыли на карантин несколько групп в детсадах.