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Вслед за суперлунием произойдет покрытие Сатурна Луной. Увидят ли его тюменцы?

Вслед за суперлунием произойдет покрытие Сатурна Луной. Увидят ли его тюменцы?

20 августа 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Завтра произойдет еще одно красивейшее астрономическое событие — покрытие Сатурна Луной. Любители астрономии увидят очень близкое сближение естественного спутника и планеты.

Согласно сайту Яндекс.Погода, 21 августа Сатурн подойдет к Луне, и спутник покроет планету. Повторное затмение будет видно при дневном свете и на небольшой высоте — всего 2,5 градуса.

Отмечается, что покрытия Луной Сатурна происходят несколько раз в год, но они редко бывают настолько зрелищными. В этот же раз спутник будет освещен на 95 процентов.

— Покрытие Сатурна Луной — очень интересное событие, но мы его не увидим. Наблюдать смогут жители Москвы и Московской области, уже на светлом небе, рассказал «Нашему городу» астроном Виталий Угренинов.

В любом случае, россияне, которым посчастливится увидеть захватывающее действо, будут публиковать фотофакты в сети.

Редкое и красивое явление на небе. Тюменцы увидят суперлуние — когда?
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы стали свидетелями необычного астрономического явления — суперлуния.

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