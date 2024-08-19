Редкое и красивое явление на небе. Тюменцы увидят суперлуние — когда?

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Сегодня, 19 августа, в половине девятого вечера тюменцы увидят суперлуние, которое еще называют «голубой Луной».
— Сегодняшнее полнолуние открывает череду суперлуний этого года, когда Луна кажется больше и ярче примерно на 15%. Некоторые называют это «голубой Луной». Наблюдать явление можно будет 19 августа в 20:30, при ясной погоде, — рассказал «Нашему городу астроном Виталий Угренинов.
Специалист добавил, что для того, чтобы беспрепятственно наблюдать красивейшее астрономическое явление, тюменцы должны выйти к месту с открытым восточным горизонтом.
Следующие суперлуния жители Тюменской области увидят 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Не пропустите!
В минувший вторник, 13 августа, тюменское небо озарило полярное сияние. Жители Тюменской области стали свидетелями редкого для региона природного явления.