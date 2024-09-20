Цены будут только расти? Что ждёт рынок недвижимости во второй половине 2024 года?

Несмотря на то, что доля льготной ипотеки в общем количестве выдач показывает рост, получить её становится всё сложнее. Банки постоянно пересматривают условия по длительным программам, а некоторые и вовсе закрывают. Например, в сентябре «Россельхозбанк» приостановил приём заявок на выдачу «Сельской ипотеки» под 3%. Кредитная организация объяснила это тем, что исчерпала лимит субсидий на 2024 год. Неделей позже по этой же причине запись на «Семейную ипотеку» остановил Сбербанк. Также ранее по этой программе прекратили выдачи и другие банки, в частности «Уралсиб», РСХБ и Почта-банк.