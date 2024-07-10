Риелтор рассказал, кто в Тюмени сможет воспользоваться обновленной семейной ипотекой

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Специалист по рынку недвижимости рассказал о том, что «Семейную ипотеку» сохранят для семей с детьми, которым еще не исполнилось 6 лет. Ставка составит 6% годовых, однако сумма кредита для жителей регионов не будет превышать 6 миллионов рублей.
«Для столичных жителей будут одобрять до 12 миллионов, но у нас предел — 6 миллионов. Однако можно будет комбинировать с другими программами, если этой суммы будет недостаточно. Максимальный срок также составит 30 лет», — рассказал Ершов.
По мнению эксперта, изменений в программе стали незначительными и более конкретными, едиными для всех. Если раньше для жителей Дальнего Востока была доступна программа под 5%, то сейчас актуальный процент будет одинаковым для всех регионов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что после отмены ипотечной программы «Господдержка» тюменцы больше не могут приобрести квартиры в новостройках под 8%. Сейчас действуют только 2 льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов.