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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Риелтор рассказал, кто в Тюмени сможет воспользоваться Семейной ипотекой.

Риелтор рассказал, кто в Тюмени сможет воспользоваться обновленной семейной ипотекой

10 июля 2024, 10:23
Фото: 1MI
Риелтор рассказал, кто в Тюмени сможет воспользоваться Семейной ипотекой.
Семейную ипотеку официально продлили до 2030 года, об этом «Нашему городу» рассказал риелтор Максим Ершов. Однако действовать она будет по обновленным условиям и получить можно будет ограниченную сумму.

Специалист по рынку недвижимости рассказал о том, что «Семейную ипотеку» сохранят для семей с детьми, которым еще не исполнилось 6 лет. Ставка составит 6% годовых, однако сумма кредита для жителей регионов не будет превышать 6 миллионов рублей.

«Для столичных жителей будут одобрять до 12 миллионов, но у нас предел — 6 миллионов. Однако можно будет комбинировать с другими программами, если этой суммы будет недостаточно. Максимальный срок также составит 30 лет», — рассказал Ершов.

По мнению эксперта, изменений в программе стали незначительными и более конкретными, едиными для всех. Если раньше для жителей Дальнего Востока была доступна программа под 5%, то сейчас актуальный процент будет одинаковым для всех регионов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что после отмены ипотечной программы «Господдержка» тюменцы больше не могут приобрести квартиры в новостройках под 8%. Сейчас действуют только 2 льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов.

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