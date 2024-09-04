В Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцам стало сложнее продавать квартиры. Средний срок продажи недвижимости на вторичном рынке увеличился за последний год на 8% — до 94 дней. Для сравнения, в 2023 году в среднем квартиры продавали за 87 дней.