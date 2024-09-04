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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости

В Тюмени выросло количество предложений на вторичном рынке недвижимости

4 сентября 2024, 11:50
Фото: 1MI
Тюменцы все чаще выставляют квартиры на продажу. Количество предложений на вторичном рынке в августе по сравнению с июлем выросло на 2,1 процентов.

По информации URA.RU со ссылкой на аналитиков АН «Этажи», тюменцы все чаще выставляют свои квартиры на продажу.

— В августе в Тюмени на вторичном рынке недвижимости относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 269 квартир (2,15 процентов). За аналогичный период по сравнению с прошлым годом этот показатель составил 1,3 процентов», — прокомментировали специалисты в сфере недвижимости.

При этом средняя цена квадратного метра на вторичке — 122 249 рублей. В сравнении с илем стоимость увеличилась меньше, чем на один процент.

Тюменцам стало сложнее продавать квартиры
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцам стало сложнее продавать квартиры. Средний срок продажи недвижимости на вторичном рынке увеличился за последний год на 8% — до 94 дней. Для сравнения, в 2023 году в среднем квартиры продавали за 87 дней.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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