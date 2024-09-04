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Жители Тюмени жалуются на переполненные автобусы

Не могут выехать из микрорайонов: тюменцы жалуются на переполненные автобусы

4 сентября 2024, 11:20
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются на переполненные автобусы

Тюменцы жалуются на переполненность общественного транспорта в утренние часы. Гневные сообщения от горожан появляются в социальных сетях.

В социальных сетях тюменцы жалуются на переполненные автобусы, курсирующие в утренние часы.

— На остановке улицы Судоремонтная (в сторону центра города) люди не могли зайти в автобус, потому что он был забит пассажирами. Кто не знает, эта остановка — третья после начальной (ЖК «Звездный»). Лайк, кто сегодня опоздал на работу, благодаря прекрасной работе общественного транспорта, — пожаловались тюменцы в сообществе «Подслушано Тюмень, Мыс, Тарманы».

Пользователи сети подчеркнули, что 45 и 46 автобусы регулярно приходят к остановочным павильонам переполненными. Так происходит, поскольку начался новый учебный год, предполагают горожане.

— Нужно ставить большой вопрос о добавлении маршрутов. Население выросло в разы на мысу, а транспорт как ходил с большими промежутками, так и ходит. Не уехать, не приехать, нужно либо совсем рано уезжать или стоять по 20-30 минут, — оставила комментарий тюменка.
— Только что 46 вообще не пришел на Судоремонтную в сторону Мельникайте. Впрочем, как всегда, — написал местный житель.
Житель Тюмени скончался во время поездки в автобусе
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Ранее «Наш город» писал о том, что житель Тюмени скончался во время поездки в автобусе. Трагедия произошла вечером 30 августа. По словам очевидцев, в общественном транспорте стало плохо одному из пассажиров.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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