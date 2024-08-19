В Тюменской области упали цены на бытовую технику

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Стоимость бытовой техники снизилась в прошлом месяце — июле. Так, на сайте Банка России указано, что в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее. Заметно также замедление роста цен на микроволновые печи. Снижение стоимости бытовой техники специалисты связывают с укреплением рубля.
Кроме того, из-за укрепления рубля в регионе подешевели иномарки и товары для машины, например, шины или кресла.
Еще один фактор, повлиявший на снижение цен на машины — увеличение их поставок в Россию из отдельных стран.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты. Такие данные приводит отделение Банка России.