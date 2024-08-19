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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Тюменской области упали цены на бытовую технику

В Тюменской области упали цены на бытовую технику

19 августа 2024, 12:01
Фото: 1MI
Стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на бытовую технику. В особенности изменения коснулись двух категорий — телевизоров и микроволновых печей.

Стоимость бытовой техники снизилась в прошлом месяце — июле. Так, на сайте Банка России указано, что в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее. Заметно также замедление роста цен на микроволновые печи. Снижение стоимости бытовой техники специалисты связывают с укреплением рубля.

Кроме того, из-за укрепления рубля в регионе подешевели иномарки и товары для машины, например, шины или кресла.

Еще один фактор, повлиявший на снижение цен на машины — увеличение их поставок в Россию из отдельных стран.

Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты. Такие данные приводит отделение Банка России.

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