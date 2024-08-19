В Тюменской области упали цены на бытовую технику

Стоимость бытовой техники снизилась в прошлом месяце — июле. Так, на сайте Банка России указано, что в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее. Заметно также замедление роста цен на микроволновые печи. Снижение стоимости бытовой техники специалисты связывают с укреплением рубля.