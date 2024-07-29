18% — это хорошо? Как повлияет повышенная ключевая ставка на жизнь тюменцев?

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Специалист напоминает, что нынешнюю ставку нельзя назвать рекордно высокой, так как в феврале 2022 года она достигала 20%, при том уже к сентябрю она упада до 7,5%. Специалист полагает, что и в этом году стоит ждать аналогичной динамики.
«Задача повышения ставки — борьба с инфляцией, которая опережает прогнозы. Также повышение ставки укрепляет рубль. Сейчас прекрасное время для вкладов, а с кредитом и ипотекой стоит повременить», — объясняет эксперт.
Ставка в 18% поможет повысить доходность накопительных счетов. Многим этот рост может помочь быстрее накопить нужную сумму, например, для первоначального взноса. Балуев предполагает, что уже к концу года ставка может начать снижаться и тогда накопленные средства можно будет реализовать.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какое будущее пророчат рынку недвижимость в Тюмени на фоне роста ключевой ставки и сужения льготных программ.