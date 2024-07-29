18% — это хорошо? Как повлияет повышенная ключевая ставка на жизнь тюменцев?

Специалист напоминает, что нынешнюю ставку нельзя назвать рекордно высокой, так как в феврале 2022 года она достигала 20%, при том уже к сентябрю она упада до 7,5%. Специалист полагает, что и в этом году стоит ждать аналогичной динамики.