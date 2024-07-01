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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья в Тюмени после отмены льготной ипотеки

Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья в Тюмени после отмены льготной ипотеки

1 июля 2024, 09:07
Фото: 1MI
С 1 июля льготная ипотека официально отменена. По мнению эксперта по недвижимости, ее нужно было отменять гораздо раньше.

Что будет с рынком недвижимости и ценами на жилье в этом году — рассказал заместитель председателя Комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков «Новым Известиям».

Итоги льготной ипотеки

Хорьков отметил, что из-за льготной ипотеки цены удвоились, задолженность по кредитам выросла в разы, а увеличить темпы строительства многоквартирного жилья в большинстве регионов так и не получилось.

Однако есть регионы, где темпы строительства действительны выросли, например — Тюмень и Екатеринбург. В Санкт-Петербурге же объемы строительства существенно снизились.

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Нужно было отменять раньше

По мнению Хорькова, программу льготной ипотеки стоило отменять раньше, так как на первом этапе она действительно выполняла возложенные на нее функции.

«Это была мера экстренной поддержки отрасли в условиях, когда на рынке формировались негативные ожидания. И как раз в то время льготная ипотека сработала на опережение: она удержала рынок от падения спроса и от падения доверия со стороны покупателя к рынку строящегося жилья. Но уже в конце 2022 года стало понятно, что стимулирование спроса не поддерживается адекватным ростом объема предложения, и всё это ведет к выравниванию рыночного баланса при помощи цен», — добавил эксперт.

Даже если бы льготная ипотека была бы отменена раньше, цены бы в любом случае продолжили расти, как и спрос на недвижимость. Но темпы роста, скорее всего, были бы меньше.

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Вполне вероятно, что не было бы и серьезного дисбаланса в развитии первичного и вторичного рынка. Хорьков отметил, что нужно наблюдать за реакцией рынка на отмену ипотеки, но, скорее всего, быстрых перемен не будет.

Что изменится?

Эксперт уверен, что во втором полугодии количество сделок по оставшимся программам заметно упадет. Но что будет с этими программами — пока неизвестно.

«Вопрос к тем контурам по семейной ипотеке, которые будут действовать после 1 июля. То есть, с одной стороны, у нас есть некие декларации о том, что семейная ипотека останется для покупателей, у которых есть дети до 6 лет, но не было четко даже декларативно заявлено: а что будет с теми покупателями, у которых дети семилетние и старше? Будут ли такие семьи претендовать на семейную ипотеку или нет», — говорит эксперт.

Также неизвестно, насколько сократится спрос после того, как уйдет часть покупателей. В любом случае, уверен Хорьков, рынку придется адаптироваться к новым условиям.

Ранее «Наш город» писал, что за три месяца гаражи в Тюмени подорожали на 60 тысяч рублей. Их средняя стоимость выросла до 650 тысяч рублей.

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