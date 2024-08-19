В Тюмени рабочий уронил кронштейн на голову коллеги

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
24-летнего тюменца, который работал машинистом бурильной установки, обвинили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», рассказали в региональном управлении прокуратуры.
Следствие установило, что весной этого года машинист не убедился в том, что закрепленный трос за кронштейн был безопасно зафиксирован монтажником. Согласно правилам безопасности, прежде чем приступить к другой деятельности, он должен был заняться креплением.
В результате, вспомогательный трос натянулся. Кронштейн оборвался и попал по голове монтажника, который проходил рядом. Работнику предприятия был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать в суде.
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