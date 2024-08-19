nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Тюмени рабочий уронил кронштейн на голову коллеги

В Тюмени рабочий уронил кронштейн на голову коллеги

19 августа 2024, 11:46
Фото: 1MI
Прокуратура Ленинского административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении машиниста бурильной установки, который уронил кронштейн на голову коллеги.

24-летнего тюменца, который работал машинистом бурильной установки, обвинили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», рассказали в региональном управлении прокуратуры.

Следствие установило, что весной этого года машинист не убедился в том, что закрепленный трос за кронштейн был безопасно зафиксирован монтажником. Согласно правилам безопасности, прежде чем приступить к другой деятельности, он должен был заняться креплением.

В результате, вспомогательный трос натянулся. Кронштейн оборвался и попал по голове монтажника, который проходил рядом. Работнику предприятия был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать в суде.

И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, почему в Тюменской области снижается качество дорог. Кто в это виноват и в чем истинная причина ухудшения качества дорожного покрытия?

Читайте также:
В Тюмени парализовано движение на улице ЗапольнойВ Тюмени погас мемориал Вечный огоньЖители Тобольска не могут купить лекарства в выходные дни
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Сегодня, 07:46
Самое время бежать в салон? К осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины
Сегодня, 09:59
Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?
Сегодня, 07:40
Подъездные войны. Как тюменцам разрешать конфликты лестничных клеток?
Сегодня, 08:25
Освобождал Бердычи: на СВО погиб 47-летний гранатометчик из Тюменской области
Сегодня, 09:56