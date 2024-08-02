Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты

Ранее «Наш город» сообщал, что лидерами рынка сейчас считаются российские автомобили и представители китайского автопрома. Причем АвтоВАЗ пока остается наиболее выгодным по цене, а потому машину отечественного производства взять с салона будет проще всего. Сейчас лидерами по продажам считаются машина марки Lada и их наиболее востребованные модели — Granta, Niva и Vesta.