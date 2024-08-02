Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
У тюменцев вырос спрос на потребительские и автокредиты. В ЦБ такую тенденцию связывают с увеличением доходов жителей.
«В прошлом году жители региона купили значительный объем жилья, а теперь берут кредиты на ремонт, мебель и бытовую технику для обустройства новых квартир и домов», — пишет РБК Тюмень.
Спрос на автокредитование объясняется снижением дефицита авто на рынке за счёт «китайцев» и различными акциями, которые проводят диллеры.
Ранее «Наш город» сообщал, что лидерами рынка сейчас считаются российские автомобили и представители китайского автопрома. Причем АвтоВАЗ пока остается наиболее выгодным по цене, а потому машину отечественного производства взять с салона будет проще всего. Сейчас лидерами по продажам считаются машина марки Lada и их наиболее востребованные модели — Granta, Niva и Vesta.