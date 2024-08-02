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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты

Тюменцы на 30% чаще стали брать кредиты

2 августа 2024, 04:38
Фото: 1MI
Жители Тюменской области стали чаще брать кредиты. Спрос на продукты увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит отделение Банка России.
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У тюменцев вырос спрос на потребительские и автокредиты. В ЦБ такую тенденцию связывают с увеличением доходов жителей.

«В прошлом году жители региона купили значительный объем жилья, а теперь берут кредиты на ремонт, мебель и бытовую технику для обустройства новых квартир и домов», — пишет РБК Тюмень.

Спрос на автокредитование объясняется снижением дефицита авто на рынке за счёт «китайцев» и различными акциями, которые проводят диллеры.

Ранее «Наш город» сообщал, что лидерами рынка сейчас считаются российские автомобили и представители китайского автопрома. Причем АвтоВАЗ пока остается наиболее выгодным по цене, а потому машину отечественного производства взять с салона будет проще всего. Сейчас лидерами по продажам считаются машина марки Lada и их наиболее востребованные модели — Granta, Niva и Vesta.

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