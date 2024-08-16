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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Выходные с космическим «сюрпризом». На Тюменскую область надвигается магнитная буря

Выходные с космическим «сюрпризом». На Тюменскую область надвигается магнитная буря

16 августа 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
В предстоящее воскресенье на Тюменскую область обрушится очередная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Магнитная буря накроет нашу планету в воскресенье, 18 августа. Землю атакуют геоудары мощностью в четыре-пять баллов. Завтра вечером магнитосфера Земли также будет пребывать в возбужденном и напряженном состоянии.

Вероятно, новая рабочая неделя тоже начнется с бури. Точного прогноза пока нет, указано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Во вторник, 13 августа, тюменское небо озарило полярное сияние. Жители Тюменской области стали свидетелями редкого для региона природного явления.

График магнитных бурьГрафик магнитных бурь
График магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.

На Солнце произошла мощная вспышка: тюменцев ждет очередная магнитная буря
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Ранее «Наш город» писал о том, что на Солнце произошла очередная мощная вспышка, вызвавшая магнитную бурю.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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