Выходные с космическим «сюрпризом». На Тюменскую область надвигается магнитная буря

Во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.