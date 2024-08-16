Выходные с космическим «сюрпризом». На Тюменскую область надвигается магнитная буря

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Магнитная буря накроет нашу планету в воскресенье, 18 августа. Землю атакуют геоудары мощностью в четыре-пять баллов. Завтра вечером магнитосфера Земли также будет пребывать в возбужденном и напряженном состоянии.
Вероятно, новая рабочая неделя тоже начнется с бури. Точного прогноза пока нет, указано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Во вторник, 13 августа, тюменское небо озарило полярное сияние. Жители Тюменской области стали свидетелями редкого для региона природного явления.
Во время магнитных бурь у метеопатов может наблюдаться переменчивость настроения, обострение хронических болезней, апатия, головная боль. Специалисты советуют внимательнее относиться к своему здоровью, пить обезболивающее, больше времени проводить на свежем воздухе.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Солнце произошла очередная мощная вспышка, вызвавшая магнитную бурю.