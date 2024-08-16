nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Внимание! Тюменцев предупредили о массовом отключении света

Внимание! Тюменцев предупредили о массовом отключении света

16 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI
В Тюменском районе возможны перебои с электричеством. Отключение света коснется Андреевского, Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований, информирует пресс-служба «Россети Тюмень».

По информации пресс-службы «Россети Тюмень», перебои с подачей электроэнергии возможны до 25 августа. Дело в том, что с 19 августа специалисты будут производить реконструкцию четырех воздушных линий 10 кВ и ряд работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту.

В организации уточнили, что данные линии электропередачи являются элементами «опорной» сети в населенных пунктах Андреевского, Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований, находящихся в Тюменском районе.

Перебои с электричеством ожидаются в следующих населенных пунктах: Луговое, Перевалово, поселке Андреевский, СНТ «Лесное», СНТ «Незабудка», СНТ «Сосенка», Посохова, Пышма, Созоново, СНТ Солнышко, КП Соловийнная роща, Субботина, Успенка, Ушаково, Чаплык, Червишево, Черная речка, Щербак, Якуши, Яр и других.

Из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество.

Читайте также:
Утвержден график каникул на новый учебный год для школьников Тюменской областиПьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшомТюменец забил до смерти и сжег двух цыган
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Сегодня, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Сегодня, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Сегодня, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Сегодня, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Сегодня, 08:29