Внимание! Тюменцев предупредили о массовом отключении света

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По информации пресс-службы «Россети Тюмень», перебои с подачей электроэнергии возможны до 25 августа. Дело в том, что с 19 августа специалисты будут производить реконструкцию четырех воздушных линий 10 кВ и ряд работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту.
В организации уточнили, что данные линии электропередачи являются элементами «опорной» сети в населенных пунктах Андреевского, Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований, находящихся в Тюменском районе.
Перебои с электричеством ожидаются в следующих населенных пунктах: Луговое, Перевалово, поселке Андреевский, СНТ «Лесное», СНТ «Незабудка», СНТ «Сосенка», Посохова, Пышма, Созоново, СНТ Солнышко, КП Соловийнная роща, Субботина, Успенка, Ушаково, Чаплык, Червишево, Черная речка, Щербак, Якуши, Яр и других.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество.