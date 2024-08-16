Внимание! Тюменцев предупредили о массовом отключении света

По информации пресс-службы «Россети Тюмень», перебои с подачей электроэнергии возможны до 25 августа. Дело в том, что с 19 августа специалисты будут производить реконструкцию четырех воздушных линий 10 кВ и ряд работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту.