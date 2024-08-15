nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Тюменцев ждет очередная магнитная буря из-за мощной вспышки на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка: тюменцев ждет очередная магнитная буря

15 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI

Тюменцев ждет очередная магнитная буря из-за мощной вспышки на Солнце

Пять мощных вспышек на Солнце, в том числе одна высочайшего класса Х, зафиксированы 14 и 15 августа ученые Института прикладной геофизики.

«15 августа в 06.48 МСК зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минута. 14 августа — вспышки M5.3 продолжительностью 18 минут, M1.1 продолжительностью 24 минуты, X1.1 продолжительностью 58 минут, M4.4 продолжительностью 45 минут», — указано в опубликованном сообщении.

По данным экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, эпицентр находился точно на линии, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью.

В настоящее время геомагнитное поле Земли спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Риски для Земли со стороны солнечной активности будут сохраняться на протяжении двух-трёх суток.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 августа жители Тюменской области наблюдали полярное сияние. Причиной появления сияния стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю 12 августа.

Читайте также:
Берут за наличку: тюменцы начали покупать квартиры за «живые» деньгиУ полиции Тюмени появился новый руководительЖитель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитная буря#Вспышка#Вспышки на Солнце
Подпишитесь
«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник
Сегодня, 03:49
Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе
Вчера, 09:49
Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров
Сегодня, 08:27
И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?
Сегодня, 07:40
В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями
Сегодня, 08:47
Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой
Сегодня, 06:07