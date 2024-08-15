На Солнце произошла мощная вспышка: тюменцев ждет очередная магнитная буря

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Published Сегодня, 06:47
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«15 августа в 06.48 МСК зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 21 минута. 14 августа — вспышки M5.3 продолжительностью 18 минут, M1.1 продолжительностью 24 минуты, X1.1 продолжительностью 58 минут, M4.4 продолжительностью 45 минут», — указано в опубликованном сообщении.
По данным экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, эпицентр находился точно на линии, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью.
В настоящее время геомагнитное поле Земли спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Риски для Земли со стороны солнечной активности будут сохраняться на протяжении двух-трёх суток.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 12 на 13 августа жители Тюменской области наблюдали полярное сияние. Причиной появления сияния стала мощная магнитная буря, обрушившаяся на Землю 12 августа.