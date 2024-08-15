У полиции Тюмени появился новый руководитель

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Дмитрий Ерошов занимал пост исполняющего обязанности начальника полиции Тюмени с мая 2024 года, до этого работал заместителем начальника УМВД города по оперативной работе. В настоящее время он утвержден в должности руководителя.
Напомним, прежний глава УМВД по Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку весной этого года. Пост руководителя он занимал с 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что до конца 2024 года кадровые перестановки могут произойти в силовых структурах Тюменской области. Должности руководителей могут оставить глава Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор региона Владислав Московских.