nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Начальник УМВД Тюмени Ерошов избавился от приставки «врио»

У полиции Тюмени появился новый руководитель

15 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI

Начальник УМВД Тюмени Ерошов избавился от приставки «врио»

На должность начальника управления МВД России по Тюмени назначен полковник полиции Дмитрий Ерошов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.
Сюжет
Полиция

Дмитрий Ерошов занимал пост исполняющего обязанности начальника полиции Тюмени с мая 2024 года, до этого работал заместителем начальника УМВД города по оперативной работе. В настоящее время он утвержден в должности руководителя.

Фото: УМВД по Тюменской области

Напомним, прежний глава УМВД по Тюмени Андрей Кабанов ушел в отставку весной этого года. Пост руководителя он занимал с 2021 года.

Ранее «Наш Город» писал, что до конца 2024 года кадровые перестановки могут произойти в силовых структурах Тюменской области. Должности руководителей могут оставить глава Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор региона Владислав Московских.

Читайте также:
Житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братомВиноваты дожди: ремонт моста на объездной Тюмени завершат позже на неделюСекс-туризм: жители Югры и Ямала едут в Тюмень за интим-услугами
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Умвд по тюмени#УМВД#Назначения#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь
«Мама, я хочу домой»: в украинский плен попал тюменский срочник
Сегодня, 03:49
Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе
Вчера, 09:49
Не самые детские игры. Тюменские подростки страдают лудоманией из-за блогеров
Сегодня, 08:27
И так сойдет! Почему в Тюменской области снижается качество дорог?
Сегодня, 07:40
В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями
Сегодня, 08:47
Тюменский сотрудник Водоканала погиб на СВО в бою под Ясиноватой
Сегодня, 06:07