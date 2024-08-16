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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Тюмени появится новый образовательный культурно-досуговый центр

В Тюмени появится новый образовательный культурно-досуговый центр

16 августа 2024, 11:32
Фото: 1MI
В Тюмени заключен контракт на проектирование образовательного культурно-досугового центра, который будет располагаться в районе улиц Рижская — Республики. Общая площадь объекта составит примерно 22 944 квадратных метров.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, новый объект будет состоять из здания школы и культурно-досугового центра. Помещения будут соединены теплым переходом. При этом образовательное учреждение будет рассчитано на 1 тысячу 101 учебное место.

Добавим, что новый образовательный культурно-досуговый центр появится на месте школы №7 и кинотеатра «Космос». О сносе вышеуказанных объектов речи не идет.

На сайте госзакупок указано, что контракт с АО «Институт Тюменьгражданпроект» (стоимостью 53,9 миллиона рублей) на выполнение работ заключен.

Впереди обсуждение с тюменцами. Горожане смогут узнать побольше о планируемом функциональном наполнении центра.

Новую школу на месте тюменского «Космоса» построит дочка «Мостострой-11»
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Ранее «Наш город» писал о том, что новую школу на месте тюменского «Космоса» построит дочка «Мостострой-11».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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