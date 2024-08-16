В Тюмени появится новый образовательный культурно-досуговый центр

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По информации Главного управления строительства Тюменской области, новый объект будет состоять из здания школы и культурно-досугового центра. Помещения будут соединены теплым переходом. При этом образовательное учреждение будет рассчитано на 1 тысячу 101 учебное место.
Добавим, что новый образовательный культурно-досуговый центр появится на месте школы №7 и кинотеатра «Космос». О сносе вышеуказанных объектов речи не идет.
На сайте госзакупок указано, что контракт с АО «Институт Тюменьгражданпроект» (стоимостью 53,9 миллиона рублей) на выполнение работ заключен.
Впереди обсуждение с тюменцами. Горожане смогут узнать побольше о планируемом функциональном наполнении центра.
Ранее «Наш город» писал о том, что новую школу на месте тюменского «Космоса» построит дочка «Мостострой-11».