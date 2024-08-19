Присядет надолго: в Тюменской области мужчина насмерть забил родственника граблями

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
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Updated Сегодня, 12:43
18 августа в частном доме во время посиделок между собутыльниками возник конфликт. 29-летний мужчина взял грабли и начал бить ими 36-летнего родственника по голове и телу. Потерпевший смог вырваться и забежать в баню, но нападавший его догнал и добил. Пострадавший скончался на месте.
«В настоящее время обвиняемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.
Специалисты назначили судебные экспертизы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.
Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.