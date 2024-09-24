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Posted 24 сентября, 08:07

Published 24 сентября, 08:07

Modified 24 сентября, 08:09

Updated 24 сентября, 08:09

На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам.

Массовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам

24 сентября 2024, 08:07
Фото: 1MI
На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам.

На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам

С 18 сентября по 2 октября — время коридора затмений, так называют небольшой промежуток времени между лунным и солнечным затмениями, он считается мощным энергетическим событием. Сейчас явление подходит к пику, но местные гадалки уже не успевают принимать клиентов, жалующихся на последствия явления.

Пик коридора затмений придется на 25 сентября, эта дата уже расписана у многих гадалок. Местные мистики отмечают, что с 18 сентября у них существенно вырос поток клиентов. Чаще всего поводом для обращений становятся внутренний конфликты, проблемы в отношениях и нехватка финансов.

«Коридор затмений — это проверка на прочность. Нельзя принимать важные решения и устраивать конфликты. Многим кажется сейчас, что у них накопились претензии к этому миру, но с этим нужно справляться. У кого не получается, ввязываются в проблемы, распутывать которые придется долгое время. На сеансах сейчас часто оказывается, что человек совершил нежелательный поступок „по какому-то наитию“, это и есть влияние этого тяжелого явления, но следующая его половина будет еще тяжелее», — говорит тюменский астролог Наталья Зира.

Некоторые мистики в период более обильного потока обращений поднимают цены. Гадалки говорят, что так они регулируют поток клиентов. Отметим, что также одним из характерных явлений коридора затмений является восприимчивость к обманам и мошенничеству.

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