Массовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам

Posted 24 сентября, 08:07
Published 24 сентября, 08:07
Modified 24 сентября, 08:09
Updated 24 сентября, 08:09
Пик коридора затмений придется на 25 сентября, эта дата уже расписана у многих гадалок. Местные мистики отмечают, что с 18 сентября у них существенно вырос поток клиентов. Чаще всего поводом для обращений становятся внутренний конфликты, проблемы в отношениях и нехватка финансов.
«Коридор затмений — это проверка на прочность. Нельзя принимать важные решения и устраивать конфликты. Многим кажется сейчас, что у них накопились претензии к этому миру, но с этим нужно справляться. У кого не получается, ввязываются в проблемы, распутывать которые придется долгое время. На сеансах сейчас часто оказывается, что человек совершил нежелательный поступок „по какому-то наитию“, это и есть влияние этого тяжелого явления, но следующая его половина будет еще тяжелее», — говорит тюменский астролог Наталья Зира.
Некоторые мистики в период более обильного потока обращений поднимают цены. Гадалки говорят, что так они регулируют поток клиентов. Отметим, что также одним из характерных явлений коридора затмений является восприимчивость к обманам и мошенничеству.
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