Массовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам

На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам

С 18 сентября по 2 октября — время коридора затмений, так называют небольшой промежуток времени между лунным и солнечным затмениями, он считается мощным энергетическим событием. Сейчас явление подходит к пику, но местные гадалки уже не успевают принимать клиентов, жалующихся на последствия явления.