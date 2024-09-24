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Posted 24 сентября, 07:21

Published 24 сентября, 07:21

Modified 24 сентября, 07:23

Updated 24 сентября, 07:23

Тюменцы требуют выключить отопление

«Дома- жарища, батареи — кипяток»: тюменцы требуют выключить отопление

24 сентября 2024, 07:21
Фото: 1MI

Тюменцы требуют выключить отопление

В Тюмени не успели включить во всех районах отопление, как жители областной столицы уже начали жаловаться на нестерпимую жару в квартирах.
«Выключите отопление! Дома — жарища, все окна открыты, отапливаем улицу. Днем вообще приходится кондиционер включать. Причем врубили отопление как зимой, что к батареям невозможно притронуться», — жалуются горожане, которым уже дали тепло.

И отмечают, что к концу этой недели в Тюмени потеплеет до +19. Соответственно в квартирах, где на радиаторах не стоят терморегуляторы, позволяющие регулировать температуру, невозможно будет находиться.

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Заметим, что еще несколько дней назад жители областной столицы требовали включить отопление и жаловались, что мерзнут меленькие дети в квартирах.

«Какой дурдом, а вроде такой приличный город. Уже -2, а отопление не включают. В некоторых российских городах уже неделю назад дали отопление, а тюменские как всегда ждут чего-то», — негодовали тогда горожане.

Отметим, отопительный сезон в Тюмени начался с 23 сентября. Подключение к теплу жилых домов и зданий проводится поэтапно. Первыми тепло получили жители ители Войновки, Ново-Патрушева, Восточных микрорайонов, Лесобазы, КПД, Республики — Воровского, Мельникайте, Ватутина, Тарман, Мыса. Сегодня, 24 сентября, отопления включат в домах и зданиях, расположенных в Зареке, в районе Мелиораторов, Дома Печати, частично — в центральной части Тюмени.

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