«Дома- жарища, батареи — кипяток»: тюменцы требуют выключить отопление

Posted 24 сентября, 07:21
Published 24 сентября, 07:21
Modified 24 сентября, 07:23
Updated 24 сентября, 07:23
«Выключите отопление! Дома — жарища, все окна открыты, отапливаем улицу. Днем вообще приходится кондиционер включать. Причем врубили отопление как зимой, что к батареям невозможно притронуться», — жалуются горожане, которым уже дали тепло.
И отмечают, что к концу этой недели в Тюмени потеплеет до +19. Соответственно в квартирах, где на радиаторах не стоят терморегуляторы, позволяющие регулировать температуру, невозможно будет находиться.
Заметим, что еще несколько дней назад жители областной столицы требовали включить отопление и жаловались, что мерзнут меленькие дети в квартирах.
«Какой дурдом, а вроде такой приличный город. Уже -2, а отопление не включают. В некоторых российских городах уже неделю назад дали отопление, а тюменские как всегда ждут чего-то», — негодовали тогда горожане.
Отметим, отопительный сезон в Тюмени начался с 23 сентября. Подключение к теплу жилых домов и зданий проводится поэтапно. Первыми тепло получили жители ители Войновки, Ново-Патрушева, Восточных микрорайонов, Лесобазы, КПД, Республики — Воровского, Мельникайте, Ватутина, Тарман, Мыса. Сегодня, 24 сентября, отопления включат в домах и зданиях, расположенных в Зареке, в районе Мелиораторов, Дома Печати, частично — в центральной части Тюмени.