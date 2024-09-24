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Posted 24 сентября, 07:45

Published 24 сентября, 07:45

Modified 24 сентября, 07:48

Updated 24 сентября, 07:48

В Тюмени отдали под торговый центр участок в районе аэропорта Плеханово

Стало известно, что построят на участке в районе тюменской объездной

24 сентября 2024, 07:45
Фото: ГУС ТО

В Тюмени отдали под торговый центр участок в районе аэропорта Плеханово

На земельном участке площадью 0,81 гектара, выставленном на продажу за 81 миллион рублей, возведут новый торговый центр и объекты дорожного сервиса. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 октября 2024 года. Торги состоятся 1 ноября 2024 года.

В ведомстве также отметили, что на участках общей площадью 17,76 гектара, расположенных по другую сторону ТКАД, планируется строительство нового жилого комплекса на 25 тысяч квадратных метров жилья.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в строящемся в районе Мориса Тореза многофункциональном комплексе расположится гостиница. Ее площадь займет практически половину бизнес-центра. Сдача в эксплуатацию комплекса запланирована на весну 2028 года.

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