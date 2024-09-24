Стало известно, что построят на участке в районе тюменской объездной

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в строящемся в районе Мориса Тореза многофункциональном комплексе расположится гостиница. Ее площадь займет практически половину бизнес-центра. Сдача в эксплуатацию комплекса запланирована на весну 2028 года.