Стало известно, что построят на участке в районе тюменской объездной

Posted 24 сентября, 07:45
Published 24 сентября, 07:45
Modified 24 сентября, 07:48
Updated 24 сентября, 07:48
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 18 октября 2024 года. Торги состоятся 1 ноября 2024 года.
В ведомстве также отметили, что на участках общей площадью 17,76 гектара, расположенных по другую сторону ТКАД, планируется строительство нового жилого комплекса на 25 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в строящемся в районе Мориса Тореза многофункциональном комплексе расположится гостиница. Ее площадь займет практически половину бизнес-центра. Сдача в эксплуатацию комплекса запланирована на весну 2028 года.