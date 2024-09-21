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Posted 21 сентября, 11:26

Published 21 сентября, 11:26

Modified 21 сентября, 11:28

Updated 21 сентября, 11:28

В Тюмени стало выгоднее сдавать квартиры в аренду

Через сколько лет окупится приобретенная под аренду квартира в Тюмени?

21 сентября 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Тюмени стало выгоднее сдавать квартиры в аренду

Сюжет
Недвижимость
Жители Тюменской области, купившие квартиру для сдачи в аренду, смогут окупить ее стоимость за 15,7 лет. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

По данным экспертов, в регионе средний показатель доходности от сдачи недвижимости стоимостью 6,4 миллиона рублей в аренду составляет 6,4% — при условии арендной ставки не менее 34 тысяч рублей в месяц.

Самая высокая доходность квартир зафиксирована в Ижевске — 8,7%, а окупается жилье там за 11,5 лет. Хорошие показатели были выявлены также в Череповце (8,6% и 11,6 года), Астрахани (8,5% и 11,7 года), Нижнем Тагиле (8,1% и 12,3 года), Кургане (8,1% и 12,4 года).

Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде: там они дают всего 3,9% доходности, а окупаться будут 25,6 года. Точно такие же показатели и у Москвы. В Севастополе жилье окупится только через 23,2 года, в Сочи — через 19,4 года, в Санкт-Петербурге — через 18,8 года.

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«С начала года средняя доходность в целом по городам России выросла на 0,7 процентных пунктов, а окупаемость сократилась на 2,1 года. Это произошло потому, что арендная плата росла быстрее, чем цена недвижимости на вторичном рынке. Поэтому теперь арендный бизнес стал более выгодным», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

И добавил, что для сдачи в аренду сегодня выгоднее покупать жилье на вторичном рынке, так как «вторичка» стоит дешевле новостроек, а арендные ставки отличаются незначительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в сентябре начала стабилизироваться ситуация, а рынке недвижимости. По сравнению с августом выручка компаний по продаже недвижимости увеличилась на 11%.

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