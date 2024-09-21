Через сколько лет окупится приобретенная под аренду квартира в Тюмени?

Posted 21 сентября, 11:26
Published 21 сентября, 11:26
Modified 21 сентября, 11:28
Updated 21 сентября, 11:28
По данным экспертов, в регионе средний показатель доходности от сдачи недвижимости стоимостью 6,4 миллиона рублей в аренду составляет 6,4% — при условии арендной ставки не менее 34 тысяч рублей в месяц.
Самая высокая доходность квартир зафиксирована в Ижевске — 8,7%, а окупается жилье там за 11,5 лет. Хорошие показатели были выявлены также в Череповце (8,6% и 11,6 года), Астрахани (8,5% и 11,7 года), Нижнем Тагиле (8,1% и 12,3 года), Кургане (8,1% и 12,4 года).
Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде: там они дают всего 3,9% доходности, а окупаться будут 25,6 года. Точно такие же показатели и у Москвы. В Севастополе жилье окупится только через 23,2 года, в Сочи — через 19,4 года, в Санкт-Петербурге — через 18,8 года.
«С начала года средняя доходность в целом по городам России выросла на 0,7 процентных пунктов, а окупаемость сократилась на 2,1 года. Это произошло потому, что арендная плата росла быстрее, чем цена недвижимости на вторичном рынке. Поэтому теперь арендный бизнес стал более выгодным», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир Квартир» Павел Луценко.
И добавил, что для сдачи в аренду сегодня выгоднее покупать жилье на вторичном рынке, так как «вторичка» стоит дешевле новостроек, а арендные ставки отличаются незначительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в сентябре начала стабилизироваться ситуация, а рынке недвижимости. По сравнению с августом выручка компаний по продаже недвижимости увеличилась на 11%.