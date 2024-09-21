Через сколько лет окупится приобретенная под аренду квартира в Тюмени?

Наименьшую выгоду принесут квартиры в Белгороде: там они дают всего 3,9% доходности, а окупаться будут 25,6 года. Точно такие же показатели и у Москвы. В Севастополе жилье окупится только через 23,2 года, в Сочи — через 19,4 года, в Санкт-Петербурге — через 18,8 года.