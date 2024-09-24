Расписание автобусов в Тюменской области: самые комфортные маршруты и цены

Posted 24 сентября, 11:38
Published 24 сентября, 11:38
Modified 25 сентября, 07:04
Updated 25 сентября, 07:04
Расписание автобусов Тюмень Тобольск фиксированное, автобусы ездят в этом направлении с 06:05 до 23:10. Каждые 1–2 часа в сторону Тобольска отправляется один автобус. Стабильно из Тюмени с конечной точкой в Тобольске курсирует автобус, отправляющийся в 06:05, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:45, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:20. Но также в расписании автовокзала есть и автобусы, которые следуют дальше, но останавливаются в Тобольске как в промежуточном пункте поездки.
Минимальное время в пути составляет 3 часа 10 минут, но чаще всего поездка занимает около 4 часов 30 минут. Перед отправкой стоит ввести в поисковике по «автовокзал тюмень расписание автобусов» и перейти на сайт тюменского автовокзала, чтобы свериться с актуальным расписанием.
В обратном направлении автобусы курсируют с 0:20 до 18:20. Автобусы также выезжают каждые 1-2часа.
Поездка в Тобольск на автобусе удовольствие не из дешевых. Билет в одну сторону стоит от 780 рублей, но чаще встречаются билеты стоимостью 1065 рублей. Если ехать в Тюмень из Тобольска, то за билет придется заплатить от 860 до 1200 рублей.
Уточнить информацию о наличии и стоимости билетов в кассе вы можете по адресу ул. Пермякова, 9 или по телефонам: +7 (3452) 32-13-22 (Справочная) +7 (3452) 50-05-93 +7 (3452) 50-00-81. Также расписание автобусов Тюмень сегодня можно уточнить по тем же номерам. Отметим, что билеты можно купить онлайн или в кассах на вокзале.
Расписание автобусов Тюмень Ялуторовск также отличается стабильностью. первые автобусы выезжают с тюменского автовокзала в 7:10 утра, последний выдвигается в 20:55. Время отправлений автобусов из Тюмени в Ялуторовск: 07:15, 08:35, 09:35, 10:30, 11:55, 12:55, 13:55, 15:05, 16:20, 17:55, 19:10 и 20:55.
В среднем преодоление маршрута занимает около 1 часа 43 минут. Отправка производится от путей тюменского автовокзала.
В обратном направлении автобусы ездят с 5:20 до 19:16. отправления происходят регулярно, менее чем с часовым диапазоном. При вводе запроса «тюмень расписание автобусов остановка» вы также можете перейти на сайт тюменского автовокзала и сверить расписание, а также посмотреть промежуточные точки путешествия.
В направлении Тюмень-Ялуторовск билеты стоят около 259-331 рубля за поездку. При поездке в Тюмень из Ялуторовска билет будет стоить 300 рублей. Расписание маршрута автобусов Тюмень и Ялуторовск вы можете проверить на сайте автовокзала.
Также автовокзал Тюмень расписание автобусов можно узнать по телефону +7 (3452) 32-13-22 (Справочная). Билеты можно купить онлайн или на кассах автовокзалов.
Расписание автобусов Нижняя Тавда Тюмень не так стабильно. Некоторые автобусы в направлении Нижней Тавды из Тюмени ездят лишь несколько раз в неделю. Однако ежедневно осуществляются рейсы в: 05:55, 07:00, 07:50, 09:00, 09:50, 12:00, 13:00, 15:00, 15:30, 17:10, 17:55, 19:00. Посадка осуществляется на автостанции Нижняя Тавда.
Также есть ежедневно курсирующий автобус Тюмень Тавда расписание которого выглядит следующим образом: 07:00, 08:50, 10:15, 11:00, 12:30, 13:40, 15:15, 16:00, 18:30 и 19:30. В это время автобус выезжают и Тюмени в Нижнюю Тавду. Расписание автобусов Тюмень Нижняя Тавда может изменяться.
Билет из Нижней Тавды до Тюмени стоит около 400 рублей. В обратном направлении стоимость составит от 400 до 480 рублей. Тюмень автобус расписание цена — всю эту информацию можно уточнить на сайте тюменского автовокзала. Также вы можете обратиться в справочную по номеру: +7 (3452) 32-13-22. Билеты можно купить в кассах вокзалов или оплатить онлайн.
Расписание автобусов Заводоуковск Тюмень может меняться в зависимости от дня недели. Однако ежедневно осуществляются рейсы из Заводоуковска в Тюмень в: 7:30, 7:40, 7:55, 8:00, 9:25, 9:35,10:05, 10:40, 12:55, 13:05, 13:25, 15:10, 17:55, 18:00, 18:40 и 19:15.
В направлении из Тюмени в Заводоуковск ежедневно осуществляются рейсы с 7:10 до 18:50.
Расписание автобусов Тюмень 2024 может изменяться, для уточнения актуальной информации следует обратиться на автовокзал по телефону: +7 (3452) 32-13-22 или уточнить информацию на сайте.
Стоимость билетов из Заводоуковска в Тюмень составляет около 350-370 рублей за поездку. Если же вы отправляетесь в Заводоуковск из Тюмени то билеты будут стоить около 370-380 рублей.
Расписание автобусов Тюмень на завтра и актуальные цены вы можете уточнить в справочной службе тюменского автовокзала по номеру: +7 (3452) 32-13-22 или на сайте.
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