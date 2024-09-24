Расписание автобусов в Тюменской области: самые комфортные маршруты и цены

Расписание автобусов Тюмень Тобольск фиксированное, автобусы ездят в этом направлении с 06:05 до 23:10. Каждые 1–2 часа в сторону Тобольска отправляется один автобус. Стабильно из Тюмени с конечной точкой в Тобольске курсирует автобус, отправляющийся в 06:05, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:45, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:20. Но также в расписании автовокзала есть и автобусы, которые следуют дальше, но останавливаются в Тобольске как в промежуточном пункте поездки.