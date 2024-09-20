В Тюменской области парень убил собутыльника матери за ее спаивание

Posted 20 сентября, 10:04
Published 20 сентября, 10:04
Modified 20 сентября, 10:06
Updated 20 сентября, 10:06
По информации следствия, 26-летний молодой человек совершил страшное преступление в марте прошлого года. Он отвез мать на лечение в наркологический диспансер. После пришел разбираться с другом матери, с которым она регулярно выпивала.
Парень сначала ударил мужчину в голову, затем пинал ногами. На следующий день потерпевшего увезли в больницу. У него была диагностирована черепно-мозговая травма.
Полтора месяца пострадавший провел в областной больнице и умер от отека мозга. В отношении парня было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть. В результате, убийцу мужчины приговорили к шести годам строгого режима, сообщает neft.media.
Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.