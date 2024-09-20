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Posted 20 сентября, 10:04

Published 20 сентября, 10:04

Modified 20 сентября, 10:06

Updated 20 сентября, 10:06

В Тюменской области парень убил собутыльника матери за ее спаивание

В Тюменской области парень убил собутыльника матери за ее спаивание

20 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
В Ишиме молодой парень хотел наказать товарища своей матери за ее спаивание. Он забил его сапогами, мужчина скончался от полученных травм.

По информации следствия, 26-летний молодой человек совершил страшное преступление в марте прошлого года. Он отвез мать на лечение в наркологический диспансер. После пришел разбираться с другом матери, с которым она регулярно выпивала.

Парень сначала ударил мужчину в голову, затем пинал ногами. На следующий день потерпевшего увезли в больницу. У него была диагностирована черепно-мозговая травма.

Полтора месяца пострадавший провел в областной больнице и умер от отека мозга. В отношении парня было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть. В результате, убийцу мужчины приговорили к шести годам строгого режима, сообщает neft.media.

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Ранее «Наш город» писал об останках женщины, найденных в Ишимском районе. В убийстве подозревался сосед жертвы.

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